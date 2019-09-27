Facebook начал реализовывать свое странное нововведение. «Полигоном» стала Австралия

Facebook начал реализовывать свое глобальное нововведение. Как выяснили журналисты «Фразы», социальная сеть закрывает лайки под постами для сторонних пользователей.

«Полигоном» для испытаний стала Австралия. Тут уже внедрили подобную «инновацию».

В социальной сети называют такой шаг «попыткой уменьшить социальное давление среди пользователей».

Там пояснили, что это делается для того, чтобы «исключить число оценок из «уравнения», чтобы люди могли сосредоточиться на качестве своих взаимодействий и качестве контента, а не на количестве симпатий или реакций».

В Facebook говорят, что одобрили данное решение после консультаций с психологами.

Как писала «Фраза», такое же нововведение сейчас проходит «обкатку» в другой социальной сети Instagram – для этого выбрали семь стран, среди которых Бразилия и Канада. Планируется, что пользователи смогут открывать счетчик для своих друзей, а также скрывать их для других.