Оказалось, что пить чай в пакетиках – небезопасно

Ученые заявили, что пить чай в пакетиках – опасно для здоровья. Как выяснили журналисты «Фразы», свои исследования провели эксперты канадского университета Макгилла.

Как говорится в их отчете, оказалось, что во время заваривания всего одного пакетика чая «в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика».

По словам исследователей, таким образом, в чашке чая «может оказаться 11,6 миллиарда микрочастиц пластика и 3,1 миллиарда наночастиц», что существенно превышает показатели даже воды в пластиковых бутылках.

Отмечается, что чем более горячая вода для чая, тем больше опасных частицы выделяется. При этом они не содержатся в самих пакетиках, а «возникают во время процесса заварки».

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