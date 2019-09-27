Медики доказали, что от физических нагрузок устает мозг

Французские исследователи из Национального института спорта, экспертизы и выступлений, доказали, что от физических нагрузок устает мозг. Как выяснили журналисты «Фразы», данные эксперты специализируются на подготовке Олимпийской сборной страны.

В издании Current Biology приводится их отчет.

В нем говорится, что во время подготовок и Играм они заметили, что часть спортсменов «страдали от «синдрома перетренированности» или испытывали непреодолимое чувство усталости».

В ходе исследований удалось установить, что «чрезмерная спортивная нагрузка утомляет ответственную за когнитивный контроль область мозга». Дело в том, говорят врачи, что «во время тренировок мозг контролирует процесс, который заставляет останавливаться при боли в мышцах или суставах, а когнитивный контроль используется для удержания долгосрочной цели тренировок в голове».

Ученые говорят: «Подобная усталость влияет на то, как человек делает выбор. После физической перегрузки мозг выбирает худший вариант из всех возможных, а человек делает выбор, который приведет к немедленному, пусть и не очень хорошему результату».

Таким образом, при чрезмерных физических нагрузках человек больше склонен совершать ошибки.

Как писала «Фраза», ученые назвали оптимальный способ утолить жажду.