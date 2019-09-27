Ученые бьют тревогу: нашу Солнечную систему может поглотить черная дыра

Ученые из США и Великобритании обнаружили черную дыру в нашей Солнечной системе. Как выяснили журналисты «Фразы», по их словам, девятая планета, которую именуют Планета Х, оказалась «первичной черной дырой».

В исследовании говорится, что она небольшая – как шар для боулинга.

Исследователи говорят, что «в последние годы наблюдались аномалии в орбите транснептуновых объектов, среди которых оказалось небесное тело, которое обращается по орбите вокруг Солнца, а среднее расстояние до него больше, чем дистанция до Нептуна».

Это ученые объясняют «присутствием крупной планеты».

Также эксперты говорят, что, в рамках программы OGLE «были обнаружены шесть эпизодов гравитационного микролинзирования, когда свет от отдаленных объектов (удаленные на около 30 тысяч световых лет в направлении к центру Млечного Пути) искажается притяжением более близких к Земле небесных тел».

Ученые поясняют, что данными телами «могут быть крупные планеты-странники или первичные черные дыры, которые образовались из сверхплотной материи в момент начала расширения Вселенной».

В отчете говорится, что «одна из первичных черных дыр, которые в Млечном Пути не должны быть редкими, могла быть захвачена Солнечной системой. Поскольку появление Планеты Х также объясняется захватом «планеты-странника»).

Как писала «Фраза», ученые обнаружили звезду, которая может помочь разгадать тайну рождения Вселенной.

Ранее ученые впервые в истории показали «фотографию» черной дыры.