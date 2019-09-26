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Появилось подтверждение поставок Коломойским угля из ОРДЛО, - СМИ

Появилось подтверждение поставок Коломойским угля из ОРДЛО, - СМИ

Уголь из ОРДЛО поставляется на государственную компанию «Центрэнерго» через фирму, связанную с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом говорится в материале интернет-издания From-ua “Курченко возвращается в Украину в партнерстве с Коломойским. Часть 2. Первая поставка угля из ОРДЛО», сообщают "Экономические новости".

Издание сообщает, что после того, как близкие к олигарху Коломойскому люди возглавили руководство «Центрэнерго», компания отказалась от закупок украинского угля и подписала контракт на покупку российского.

В материале опубликована выдержкам из железнодорожной статистики РФ за март, котора подтверждает перемещение угля со станции на границе ОРДЛО в направление железнодорожного узла, с которого уголь из РФ попадает в Украину.
«2 августа 2019 г. первые 15 вагонов антрацита с Донбасса отправились со станции Успенская на ст. Предзаводская белорусской железной дороги. 10 августа выехало еще 15 вагонов. Эта информация была взята из статистки Российской железной дороги. И прислана изданию одним швейцарским трейдером. По его словам, это первая поставка за все годы войны, которая адресована непосредственна по направлению Украины. Этот уголь уже должен был заехать в нашу страну. Однако данные украинской таможни и железной дороги фиксируют исключительно поставки угля кузбасского и ростовского происхождения», — сообщает From-ua.

По мнению, собеседника издания, поставляющего российский уголь в Украину, для заезда такого «токсичного» угля в Украину, необходима «молчаливая безучастность» таможни и силовиков. Другой собеседник издания полагает, что такие условия могут быть созданы только для близкого к новой власти бизнесмена Игоря Коломойского. «Сегодня только один «новый участник» этого рынка может рассчитывать на проведение такой поставки, чтобы она осталась незаметной – это ваш Игорь Валерьевич», — говорит швейцарский трейдер российского происхождения, напоминая, что Коломойский, полностью контролирует «Центрэнерго», а значит, следы донбасского угля отследить будет сложно.

Автор материала подчеркивает, что цена угля с ОРДЛО может быть на 200-400 грн/т ниже, чем стоимость российского, и маржа от его поставки на «Центрэнерго» вырастает до 750-950 грн/т.

Еще одним подтверждением факта поставки на «Центрэнерго» угля из ОРДЛО автор считает состоявшуюся в июле в Москве встречу между представителями нового менеджмента «Центрэнерго» и олигархом Сергеем Курченко. По его информации, предметом разговора были поставки угля из ОРДЛО, в том числе в условиях возможного снятия блокады, которая активно лоббируется Коломойским.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой «Нефть Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват».

Причем «Центрэнерго» закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам +», которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт / ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт / ч.


 

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