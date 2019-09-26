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Главные новости за 26 сентября 2019 года

Главные новости за 26 сентября 2019 года

Зеленский намекнул, что не доволен публикацией разговора с Трампом. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал письменного согласия на публикацию стенограммы разговора с президентом США Дональдом Трампом. В свою очередь, американский лидер предлагает опубликовать тексты других бесед с украинцем.

В жутком ДТП под Славянском погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка. Вблизи Славянска Донецкой области, на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошло ДТП, жертвами которого стали три человека. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Телеканал «112 Украина» остался без лицензии. Телеканал «112 Украина» решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания лишили цифровых лицензий на вещание. Об этом сообщает сам вещатель.

Лукашенко готов восстанавливать Донбасс и ввести туда миротворцев. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с украинскими СМИ. На ней он сделал ряд громких заявлений по Донбассу.

Стало известно, с кем Усик встретится после победы над Такамом. Осталось только победить. После дебютного поединка в тяжелом весе против Тайрона Спонга бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе украинец Александр Усик встретится с победителем боя-реванша Руис – Джошуа. По словам промоутера Александра Усика Эдди Хирна, он является официальном претендентом на бой с сильнейшим в этом поединке.

Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Во Франции умер бывший президент страны Жак Ширак. Он скончался на 87-м году жизни.

Тэги: Александр Лукашенко, общество, мир, политика, Владимир Зеленский, новости Украины

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