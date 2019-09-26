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В Конгрессе опубликовали текст донесения, которое легло в основу скандала с Трампом и Зеленским

В Конгрессе опубликовали текст донесения, которое легло в основу скандала с Трампом и Зеленским

Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальном сайте комитета.

В документе подчеркивается, что автор глубоко обеспокоен некоторыми обстоятельствами, не терпящими отлагательств. В частности, администрация якобы попыталась скрыть дословное содержание беседы. Согласно жалобе, заявитель утверждает, что администрация смогла оставить в секрете часть записей, сделанные во время разговора после их внесения в компьютер.

Информатор утверждает, что стенограмма звонка между Трампом и Зеленским была сразу перенесена в компьютерную систему, управляемую разведкой, в уже частично отредактированном варианте.

Также подчеркивается, что главным человеком в оказании давления на Украину является адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который якобы встречался в Мадриде с помощником Зеленского Андреем Ермаком.

При этом информатор выразил недоумение говоря о фрагменте разговора, когда Трамп попросил у Зеленского доступ к серверу CrowdStrike (американская технологическая компания, которая занималась расследованием хакерской атаки на сервер Демократической партии). «Я не знаю, почему президент ассоциирует эти серверы с Украиной», — написано в документе.

По словам председателя комитета сенатор-демократа Адама Шиффа, «эта жалоба не должна была скрываться от Конгресса». «Она выявила серьезные нарушения, и генеральный инспектор признал их неотложными и достоверными. Эта жалоба является дорожной картой нашего расследования и дает значительную информацию Комитету для дальнейшей работы с другими свидетелями и документами. И это подтверждается записью звонков, опубликованной вчера», — цитирует сенатора «Европейская правда»

Отметим, что эта жалоба легла в основу скандала, в результате которого была опубликована стенограмма разговора двух президентом.

Как сообщала «Фраза», 25 сентября 2019 года администрация президента США опубликовала, как утверждается, полную стенограмму телефонного разговора между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся летом этого года.

Напомним, 21 сентября 2019 года американские СМИ сообщили о разговоре, который состоялся 25 июля между президентами Украины и США. Как утверждается, в ходе беседы Трамп якобы потребовал от Зеленского провести расследование против компании Burisma, одним из руководителей которой является сын главного конкурента Трампа на выборах ‒ Джо Байдена.

23 сентября 2019 года председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, комментируя требования американского руководства расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, заявил, что президенту США может грозить импичмент, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского.

24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента США.

25 сентября Трамп поручил опубликовать стенограмму разговора. При этом он подчеркнул, что Государственный секретарь США Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию этой стенограммы.

В свою очередь, Госсекретарь США Майк Помпео выступил против опубликования стенограммы разговора Трампа и Зеленского. «Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств», — считает чиновник.

Тэги: мир, разведка, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, стенограмма

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