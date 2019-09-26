Стало известно, во сколько обойдется казне проведения переписи населения

Согласно проекту Гоударственной службы статистики перепись населения обойдется украинскому бюджету в 5 млрд гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет выступает за электронную перепись.

«Сейчас говорят о том, что время сделать еще один перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривен, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемый электронный перепись населения», — рассказал чиновник в ходе пресс-конференции 26 сентября.

Как сообщает «Укринформ», министр предположил, что перепись населения можно заменить созданием единого реестра украинцев путем объединения 6-7 различных реестров, в которых «распылены» базовые данные о гражданах.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2019 года директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова сообщила, что пробная перепись населения пройдет до конца года в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

Напомним, последняя перепись населения Украины проводилась в 2001 году. В мировой практике переписи населения проводят приблизительно каждые 10 лет.

Следующую перепись населения правительство планировало на 2010 год. Впоследствии перепись переносили трижды на год позже. Однако в 2013 году Кабмин принял решение перенести перепись на 2016 год. Тогда эксперты прокомментировали такое решение желанием власти направить средства, которые были бы потрачены на перепись, на более «электорально выгодные вещи» перед предстоящими президентскими выборами.