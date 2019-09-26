Несмотря на увольнение из полиции, Князев остался в МВД

Бывший председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова на общественных началах и вошел в коллегию министерства. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

Как заявил глава МВД Арсен Аваков, решение об отставке Князева — это «плановый шаг, который не обусловлен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции».

«Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и за годы работы в должности главы Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье, в Ровенской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% — это заслуга Сергея Князева лично в том числе», — добавил министр.

При этом он также сообщил, что по представлению главы Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя мининстра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ.

Как сообщала «Фраза», 23 сентября 2019 года народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил о том, что на украинско-польской границе на переходе «Гребенне ‒ Рава-Русская» задержали бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева Викторию. Польские таможенники якобы нашли в ее вещах 650 тысяч незадекларированных евро. Эту информацию подтвердили также бывший таможенник и блогер Павел Верещагин и активист Иван Спринский.

Впоследствии сам Князев эту информацию частично подтвердил, заявив, что деньги перевозила не бывшая жена, а ее начальник — директор строительной фирмы «Атлант» Вадим Каган. При этом все было задекларировано и на просьбу польских пограничников он предъявил все необходимые документы.

24 сентября Сергей Князев подал министру внутренних дел заявление об отставке.

В тот же день в окружной прокуратуре польского Замостья заявили о задержании троих граждан Украины и одного гражданина Хорватии «в связи с подозрением в совершении преступления по отмыванию грязных денег». При этом они отказались назвать имена задержанных, ссылаясь на тайну следствия.