Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Несмотря на увольнение из полиции, Князев остался в МВД

Несмотря на увольнение из полиции, Князев остался в МВД

Бывший председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова на общественных началах и вошел в коллегию министерства. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

Как заявил глава МВД Арсен Аваков, решение об отставке Князева — это «плановый шаг, который не обусловлен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции».

«Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и за годы работы в должности главы Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье, в Ровенской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% — это заслуга Сергея Князева лично в том числе», — добавил министр.

При этом он также сообщил, что по представлению главы Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя мининстра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ.

Как сообщала «Фраза», 23 сентября 2019 года народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил о том, что на украинско-польской границе на переходе «Гребенне ‒ Рава-Русская» задержали бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева Викторию. Польские таможенники якобы нашли в ее вещах 650 тысяч незадекларированных евро. Эту информацию подтвердили также бывший таможенник и блогер Павел Верещагин и активист Иван Спринский.

Впоследствии сам Князев эту информацию частично подтвердил, заявив, что деньги перевозила не бывшая жена, а ее начальник — директор строительной фирмы «Атлант» Вадим Каган. При этом все было задекларировано и на просьбу польских пограничников он предъявил все необходимые документы.

24 сентября Сергей Князев подал министру внутренних дел заявление об отставке.

В тот же день в окружной прокуратуре польского Замостья заявили о задержании троих граждан Украины и одного гражданина Хорватии «в связи с подозрением в совершении преступления по отмыванию грязных денег». При этом они отказались назвать имена задержанных, ссылаясь на тайну следствия.

Тэги: Министерство внутренних дел Украины, общество, политика, Арсен Аваков, криминал, советник, Национальная полиция Украины, Сергей Князев, новости Украины

Комментарии

Статьи

26.09.19 09:32

В советских вузах таким гадостям не учили

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
25.09.19 20:42

«Мариуполь» – «Динамо»: когда нагрузки в жилу

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Курченко возвращается в Украину в партнерстве с Коломойским. Часть 2. Первая поставка угля из ОРДЛО
26.09.19 13:24

Курченко возвращается в Украину в партнерстве с Коломойским. Часть 2. Первая поставка угля из ОРДЛО

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
«Мариуполь» – «Динамо»: когда нагрузки в жилу
«Мариуполь» – «Динамо»: когда нагрузки в жилу
«Мариуполь» – «Динамо»: когда нагрузки в жилу
«Мариуполь» – «Динамо»: когда нагрузки в жилу
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский намекнул, что не доволен публикацией разговора с Трампом

Зеленский намекнул, что не доволен публикацией разговора с Трампом
26.09.19 09:49
1317
Последние новости
26.09.19 14:48

Стало известно, с кем Усик встретится после победы над Такамом. Осталось только победить
26.09.19 14:30

Украинцы в соцсетях заявили, что захваты храмов УПЦ – это позор для государства
26.09.19 14:03

Умер бывший президент Франции Жак Ширак
26.09.19 13:47

Несмотря на увольнение из полиции, Князев остался в МВД
26.09.19 13:17

Телеканал «112 Украина» остался без лицензии
26.09.19 13:06

Лукашенко готов восстанавливать Донбасс и ввести туда миротворцев
26.09.19 12:36

Не смог собрать зал: Зеленского в ООН практически никто не слушал
Фото и Видео
Лукашенко готов восстанавливать Донбасс и ввести туда миротворцев
Лукашенко готов восстанавливать Донбасс и ввести туда миротворцев
Лукашенко готов восстанавливать Донбасс и ввести туда миротворцев
Лукашенко готов восстанавливать Донбасс и ввести туда миротворцев
Не смог собрать зал: Зеленского в ООН практически никто не слушал
Не смог собрать зал: Зеленского в ООН практически никто не слушал
Ночью в Киеве полыхал гаражный кооператив, причиной ЧП называют поджог
Ночью в Киеве полыхал гаражный кооператив, причиной ЧП называют поджог
Во Львове строительный кран рухнул на супермаркет
Во Львове строительный кран рухнул на супермаркет
Мужчина на параплане случайно снял на видео собственную гибель (18+)
Мужчина на параплане случайно снял на видео собственную гибель (18+)
Во Франции, словно свечка, вспыхнул химический завод
Во Франции, словно свечка, вспыхнул химический завод
В Киеве эпично горел речной вокзал
В Киеве эпично горел речной вокзал
Трамп тонко подшутил над Зеленским во время их встречи и пообещал прилететь в Украину
Трамп тонко подшутил над Зеленским во время их встречи и пообещал прилететь в Украину
На Виннитчине хитрый парень женился на собственной бабушке
На Виннитчине хитрый парень женился на собственной бабушке
Управделами УПЦ видит вызов для Православного мира в возможном объединении ПЦУ с УГКЦ
Управделами УПЦ видит вызов для Православного мира в возможном объединении ПЦУ с УГКЦ
fraza.ua
Новости блогосферы
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США
23.09.19 12:56

Не надо менять закон об украинизации, надо сразу переходить к программе Армия-Мова-Вера
23.09.19 12:42

Парубия пора сажать в тюрьму

Опрос

Кому Вы доверяете больше всего?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.