Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Во Франции умер бывший президент страны Жак Ширак. Как выяснили журналисты «Фразы», он скончался на 87-м году жизни.

О смерти политика сообщила его семья.

Жак Ширак руководил Францией в 1995-2007 годах два срока.

Жак Ширак начал свою политическую карьеру еще в конце 1950-х, входя в команды Шарля де Голля и Жоржа Помпиду. В 1970-х был премьер-министром страны. До своего президентства почти двадцать лет являлся мэром Парижа.

Среди его наград – украинский Орден князя Ярослава Мудрого.

Как писала «Фраза», в 2011 году суд признал Жака Ширака виновным в хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий и приговорил к двум годам тюрьмы условно.