Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Во Франции умер бывший президент страны Жак Ширак. Как выяснили журналисты «Фразы», он скончался на 87-м году жизни.

О смерти политика сообщила его семья.

Жак Ширак руководил Францией в 1995-2007 годах два срока.

Жак Ширак начал свою политическую карьеру еще в конце 1950-х, входя в команды Шарля де Голля и Жоржа Помпиду. В 1970-х был премьер-министром страны. До своего президентства почти двадцать лет являлся мэром Парижа.

Среди его наград – украинский Орден князя Ярослава Мудрого.

Как писала «Фраза», в 2011 году суд признал Жака Ширака виновным в хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий и приговорил к двум годам тюрьмы условно.

Тэги: мир, политика, Франция, Жак Ширак

Комментарии

Статьи

26.09.19 09:32

В советских вузах таким гадостям не учили

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
25.09.19 20:42

«Мариуполь» – «Динамо»: когда нагрузки в жилу

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Курченко возвращается в Украину в партнерстве с Коломойским. Часть 2. Первая поставка угля из ОРДЛО
26.09.19 13:24

Курченко возвращается в Украину в партнерстве с Коломойским. Часть 2. Первая поставка угля из ОРДЛО

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
«Мариуполь» – «Динамо»: когда нагрузки в жилу
«Мариуполь» – «Динамо»: когда нагрузки в жилу
«Мариуполь» – «Динамо»: когда нагрузки в жилу
«Мариуполь» – «Динамо»: когда нагрузки в жилу
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский намекнул, что не доволен публикацией разговора с Трампом

Зеленский намекнул, что не доволен публикацией разговора с Трампом
26.09.19 09:49
1317
Последние новости
26.09.19 14:48

Стало известно, с кем Усик встретится после победы над Такамом. Осталось только победить
26.09.19 14:30

Украинцы в соцсетях заявили, что захваты храмов УПЦ – это позор для государства
26.09.19 14:03

Умер бывший президент Франции Жак Ширак
26.09.19 13:47

Несмотря на увольнение из полиции, Князев остался в МВД
26.09.19 13:17

Телеканал «112 Украина» остался без лицензии
26.09.19 13:06

Лукашенко готов восстанавливать Донбасс и ввести туда миротворцев
26.09.19 12:36

Не смог собрать зал: Зеленского в ООН практически никто не слушал
Фото и Видео
Лукашенко готов восстанавливать Донбасс и ввести туда миротворцев
Лукашенко готов восстанавливать Донбасс и ввести туда миротворцев
Лукашенко готов восстанавливать Донбасс и ввести туда миротворцев
Лукашенко готов восстанавливать Донбасс и ввести туда миротворцев
Не смог собрать зал: Зеленского в ООН практически никто не слушал
Не смог собрать зал: Зеленского в ООН практически никто не слушал
Ночью в Киеве полыхал гаражный кооператив, причиной ЧП называют поджог
Ночью в Киеве полыхал гаражный кооператив, причиной ЧП называют поджог
Во Львове строительный кран рухнул на супермаркет
Во Львове строительный кран рухнул на супермаркет
Мужчина на параплане случайно снял на видео собственную гибель (18+)
Мужчина на параплане случайно снял на видео собственную гибель (18+)
Во Франции, словно свечка, вспыхнул химический завод
Во Франции, словно свечка, вспыхнул химический завод
В Киеве эпично горел речной вокзал
В Киеве эпично горел речной вокзал
Трамп тонко подшутил над Зеленским во время их встречи и пообещал прилететь в Украину
Трамп тонко подшутил над Зеленским во время их встречи и пообещал прилететь в Украину
На Виннитчине хитрый парень женился на собственной бабушке
На Виннитчине хитрый парень женился на собственной бабушке
Управделами УПЦ видит вызов для Православного мира в возможном объединении ПЦУ с УГКЦ
Управделами УПЦ видит вызов для Православного мира в возможном объединении ПЦУ с УГКЦ
fraza.ua
Новости блогосферы
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США
23.09.19 12:56

Не надо менять закон об украинизации, надо сразу переходить к программе Армия-Мова-Вера
23.09.19 12:42

Парубия пора сажать в тюрьму

Опрос

Кому Вы доверяете больше всего?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.