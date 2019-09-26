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Телеканал «112 Украина» остался без лицензии

Телеканал «112 Украина» остался без лицензии

Телеканал «112 Украина» решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания лишили цифровых лицензий на вещание. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает сам вещатель.

Там назвали подобное решение «беспрецедентным».

В заявлении «112 Украина» говорится: «Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине. Телеканал не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире с самого начала существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу».

В сообщении подчеркивается, что «действия Нацсовета являются незаконными».

Телеканал сообщил: «У ряда членов Нацсовета с июля закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти».

Зрителям говорят, что «телеканал «112 Украина», сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу».

Ранее в сентябре апелляционный суд снял запрет для Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания на решения по продлению или аннулированию лицензии телеканала.

Как писала «Фраза», сообщалось, что готовят у Зеленского для украинских СМИ.

Ранее у Зеленского решили создать русскоязычный канал для всего мира. В России считают, что не выйдет.

Тэги: общество, телеканал, цензура, телевидение, 112, новости Украины

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