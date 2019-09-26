Ученые назвали оптимальный способ утолить жажду

Ученые дали совет, как максимально эффективно утолить жажду. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это исследователи из Медицинской школы Сент-Эндрюс в Шотландии.

Как цитирует их CNN, для этого нужно добавить в воду «немного сахара, жира или белка».

Но, лучше всего, пить молоко.

В своем исследовании ученые пояснили, что «эффективнее всего организм насыщает и увлажняет молоко».

Происходит это потому, что в его составе содержатся все нужные «ингредиенты», которые «помогают замедлять отток жидкости из желудка и поддерживать гидратацию в течение более длительного временного интервала».

Кроме этого, исследователи напоминают, что натрий в молоке «удерживает воду в организме».

Ученые говорят: «Наши почки и печень нуждаются в нормальном количестве воды для очищения организма от токсинов, а вода поддерживает эластичность и упругость кожи».

Как писала «Фраза», ученые выяснили о зеленом чае кое-что неожиданное.