Белый дом случайно обнародовал «темник» о том, как следует освещать беседу Трампа с Зеленским

Администрация президента США случайно отправила в Офис демократов служебный документ с тезисами о скандальном звонке Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как выяснили журналисты «Фразы», в нем предписывается утверждать, что в разговоре не было прямой речи об услуге за услугу.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на британские СМИ, позже Белый дом попытался отозвать свое электронное письмо, однако было уже слишком поздно, и вскоре после того, как была допущена ошибка, скриншоты тезисов быстро распространились в социальных сетях.

В частности, письмо опубликовал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. «Белый дом направил нам свои тезисы относительно звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: „Хотел бы я, чтобы вы оказали нам услугу“ после того, как Зеленский заговорил о военной помощи», — подписал он документ.

Письмо также опубликовал журналист Мэтт Фюллер, указав, что это «мастер-класс по аргументации». На скриншотах видно, что оно частично построено в виде перечня «мифов» и их опровержений в виде «фактов».

Между тем, как сообщает «Новое время», восемь демократов из нижней палаты американского Конгресса, входящие в Украинский кокус (объединение конгрессменов, де факто неформальное украинское лобби в Палате представителей) провели специальную пресс-конференцию, в ходе которой обвинили Дональда Трампа в давлении на Украину. В частности, сопредседатель Украинского кокуса от Демократической партии Марси Каптур констатировала, что президент США «явно ожидал услуги» в обмен на военную помощь Украине, которая уже была согласована и одобрена Конгрессом.

Она также призвала администрацию Трампа обнародовать более полную версию телефонного разговора двух президентов, а также опубликовать текст жалобы разведчика-информатора, который первым сообщил о скандальном звонке.

«Темникаи» называли ежедневные рассылки Администрации Президента Украины Леонида Кучмы руководителям украинских СМИ в 2001–2004 гг. В них указывались подробные инструкции относительно того, каким образом необходимо освещать в новостях политические события на Украине.

Как сообщала «Фраза», 25 сентября 2019 года администрация президента США опубликовала, как утверждается, полную стенограмму телефонного разговора между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся летом этого года. В ней, в частности, упоминается бывший Государственный секретарь США Джо Байден в качестве человека, который в 2016 году лоббировал увольнение Генерального прокурора Украины (имя Виктора Шокина при этом не упоминалось). Указывается также, что более подробную информацию об этом Зеленскому могли бы предоставить адвокат Трампа Рудольф Джулиани и Генпрокурор США Уильям Барр. В ответ Зеленский заявил, что он в курсе сложившейся ситуации и учитывая, что партия «Слуга народа» получила абсолютное большинство в парламенте, пообещал, что «следующий Генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом и начнет работу в сентябре».

Однако тема финансовой помощи Украине в этом контексте никак не обсуждалась.

Напомним, 21 сентября 2019 года американские СМИ сообщили о разговоре, который состоялся 25 июля между президентами Украины и США. Как утверждается, в ходе беседы Трамп якобы потребовал от Зеленского провести расследование против компании Burisma, одним из руководителей которой является сын главного конкурента Трампа на выборах ‒ Джо Байдена.

23 сентября 2019 года председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, комментируя требования американского руководства расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, заявил, что президенту США может грозить импичмент, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского.

24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента США.

25 сентября Трамп поручил опубликовать стенограмму разговора. При этом он подчеркнул, что Государственный секретарь США Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию этой стенограммы.

В свою очередь, Помпео выступил против опубликования стенограммы разговора Трампа и Зеленского. «Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств», — считает чиновник.