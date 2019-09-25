На Волыни поляки стали участниками смертельного ДТП

Во вторник, 24 сентября, в Турийском районе Волынской области произошла смертельная авария. Как выяснили журналисты «Фразы», там в районе села Годовичи столкнулись сразу три автомобиля ‒ микроавтобус Mercedes Sprinter, фура «DAF XF и легковушка Volvo.

Как передает пресс-служба областной полиции, сначала микроавтобус на скорости врезался в Volvo, водитель которого притормозил из-за плохой видимости на дороге. От удара Mercedes вынесло на встречную полосу, где в него врезалась фура.

В результате аварии погбили двое пассажиров микроавтобуса, еще пятеро ‒ получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, травмы получила и 47-летняя пассажирка Volvo.

Всех пострадавших доставили в больницу.

По данным агентства УНН, фурой и легковым автомобилем управляли граждане Польши.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту гибели людей начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», непредвиденная заминка в пути стоила жизни девяти пассажирам автобуса под Житомиром .

Ранее под Киевом легковушка на большой скорости врезалась в стоявшую на обочине фуру.