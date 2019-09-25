Под Киевом во время сна утонул пьяный рыбак

В Бориспольском районе Киевской области прямо во время сна погиб 41-летний мужчина. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла на водоеме возле села Старое.

Как передает пресс-служба областной полиции, двое друзей отправились на рыбалку, захватив с собой алкогольные напитки.

Вечером, после рыбалки, мужчины изрядно «приняли» на грудь, после чего отправились спать. Один остался возле костра, а второй пошел отдыхать в машину.

Ночью оставшийся на берегу рыболов внезапно проснулся от какого-то шума и увидел, как автомобиль, в котором спал его товарищ, погружается в воду.

К сожалению, ему не удалось вытащить приятеля из машины. Подоспевшие спасатели при помощи специальной техники вытянули авто на берег, однако «пленник» был уже мертв.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Как и положено в подобных случаях, тело погибшего направили на экспертизу.

Как писала «Фраза», в Счастье на растяжке подорвался рыбак.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области молния убила рыбака.