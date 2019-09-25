В родном городе Зеленского подрезали полицейского

В среду, 25 сентября, в Ингулецком районе Кривого Рога случилось резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там злоумышленник нанес два ножевых ранения правоохранителю.
Как передает пресс-служба областной полиции, оперативники пытались задержать 22-летнего парня, подозреваемого в грабеже, однако тот оказал отчаянное сопротивление и нанес одному из копов ранения в руку и ногу.
Отмечается, что парень находился в розыске еще с 2017 года, однако «выйти» на него сыщикам удалось только сейчас.
Тем не менее, злоумышленника все-таки задержали и теперь ему придется отвечать не только за «былое», но и за нанесение телесных повреждений работнику правоохранительных органов.
В свою очередь, раненого оперативника доставили в больницу. Угрозы его жизни нет.
Как писала «Фраза», на Николаевщине порезали полицейского, который спасал заложницу и грабителя.
Ранее сообщалось, что на Оболони иностранец ранил полицейского.