В родном городе Зеленского подрезали полицейского

В среду, 25 сентября, в Ингулецком районе Кривого Рога случилось резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там злоумышленник нанес два ножевых ранения правоохранителю.

Как передает пресс-служба областной полиции, оперативники пытались задержать 22-летнего парня, подозреваемого в грабеже, однако тот оказал отчаянное сопротивление и нанес одному из копов ранения в руку и ногу.

Отмечается, что парень находился в розыске еще с 2017 года, однако «выйти» на него сыщикам удалось только сейчас.

Тем не менее, злоумышленника все-таки задержали и теперь ему придется отвечать не только за «былое», но и за нанесение телесных повреждений работнику правоохранительных органов.

В свою очередь, раненого оперативника доставили в больницу. Угрозы его жизни нет.

Как писала «Фраза», на Николаевщине порезали полицейского, который спасал заложницу и грабителя.

Ранее сообщалось, что на Оболони иностранец ранил полицейского.