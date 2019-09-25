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Под Киевом пройдет фестиваль собак и исторический показ мод

Под Киевом пройдет фестиваль собак и исторический показ мод

28 и 29 сентября Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает любителей и хозяев собак на яркую шоу-программу. Как выяснили журналисты «Фразы», посетителей ждут выставка-конкурс домашних животных, а также конные шоу, средневековые забавы и мастер-классы.

Кроме того, здесь порадуют катанием на лошадях, вкуснейшими блюдами с костра, веселые игры, хороводами и многим интересным из жизни средневекового города.

В «Парке Киевская Русь» можно ощутить неповторимую атмосферу Киевской Руси, пропитанную величием побед, грандиозностью средневековых сооружений и доброжелательностью жителей Древнего Киева. А если у вас есть дома любимая собака — взять её с собой, чтобы принять участие в конкурсе или просто прогуляться вместе.

28 и 29 сентября гостей ожидает фестиваль домашних животных «Лохматые лапки» с ключевым событием — конкурсом-выставкой собак. Разнообразие пород собак и оригинальные конкурсные задания никого не оставят равнодушным! Каждый желающий может выйти со своим любимцем на Большое ристалище и принять участие в номинациях: «Презентация» (рассказ о собаке и её особенностях), «Послушание» (умение собаки поддаваться дрессировке), «Оригинальность» (необычные и интересные способности, трюки в исполнении собаки, показательные выступления). Победителей ждут интересные призы от князя и партнеров фестиваля.

Стать участником фестиваля — просто. Нужно лишь заполнить анкету участника по ссылке.(заявки принимаются до 23:59:59 26 сентября 2019 г. За более подробной информацией обращаться по тел. (044) 461-99-37).

Также 28 и 29 сентября в Древнем Киеве пройдет и этно-фестиваль «Историческая мода». В эти дни гости смогут увидеть самые разнообразные костюмы жителей Киевской Руси — от обычного горожанина русича, ремесленника, дружинника до великих князя и княгини. Гостям покажут боевую амуницию, доспехи и оружие разных эпох и народов: от скифов до половцев, венгров, от легендарных амазонок до рыцарей Средневековой Европы. Посетители увидят военную моду, и не на подиуме, а «в действии».

А кроме исторических костюмов зрителям покажут и традиционную экипировку лошадей. Ведь в эти дни пройдут показательные выступления актеров-каскадеров конно-трюкового театра Древнего Киева по виртуозному владению различными видами средневекового оружия верхом на коне: мечами, копьями, сулицами. Кроме этого всадники и их верные кони продемонстрируют элементы боевой джигитовки: разнообразные трюки, которые сейчас используются в показательных выступлениях, а в древности помогали в битвах и спасали жизнь в бою.

Также зрители увидят выступления конных лучников: верхом на лошади на полном скаку спортсмены будут состязаться в меткости стрельбы из настоящих средневековых луков. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но, в то же время, азартное и захватывающее зрелище для посетителей.

Кроме того гостей Древнего Киева ждет знакомство с живой коллекцией лошадей редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. К этим прекрасным животных можно подойти, погладить их, сфотографироваться и прокатиться верхом или в экипаже.

Гости Княжества смогут не только наблюдать за представлением, но и приобщиться к веселью, приняв участие в веселых и занимательных играх, конкурсах, танцевальных флеш-мобах и зажигательных хороводах.

И, как всегда, на территории Древнего Киева можно отведать вкуснейших блюд, приготовленных на кострах, посетить мастер-классы, пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье», пролететь на канатном спуске «Полетайло» и спуститься со скоростной горки «Змей Горыныч», переоблачиться в костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию.

Также есть возможность остаться с ночевкой в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.
Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 19:00.

Стоимость входных билетов: для взрослых — 200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., дошкольники — бесплатно.

Новая акция: каждому, кто придет со своей собакой — скидка 50% на входной билет. Скидка распространяется и на двух сопровождающих владельца собаки. Тот, кто приведет двух и больше собак, получит для себя право на бесплатное посещение фестиваля.

Древний Киев расположен недалеко от Киева современного — в 45 минутах езды — в селе Копачов Обуховского района Киевской области.

Маршрутки курсируют от станции метро «Выдубичи», см. расписание на сайте.

Подробная информация на сайте parkkyivrus.com

Тэги: Киев, культура, Парк Киевская Русь

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