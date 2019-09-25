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Главные новости за 25 сентября 2019 года

Главные новости за 25 сентября 2019 года

Стало известно, о чем на самом деле говорил Трамп с Зеленским вскоре после его избрания президентом. Администрация президента США опубликовала, как утверждается, полную стенограмму телефонного разговора между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся летом этого года. Соответствующий документ появился на официальном сайте Белого дома. Отметим, что в опубликованном тексте действительно упоминается бывший Государственный секретарь США Джо Байден в качестве человека, который в 2016 году лоббировал увольнение Генерального прокурора Украины (имя Виктора Шокина при этом не упоминалось). Указывается также, что более подробную информацию об этом Зеленскому могли бы предоставить адвокат Трампа Рудольф Джулиани и Генпрокурор США Уильям Барр.

Возвращение Геращенко: Нацполиция получила нового руководителя, а Аваков — заместителей. Новым руководителем Национальной полиции Украины стал Игорь Клименко, работавший до этого на должности заместителя. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины. В частности, как сообщается, Клименко уже заявил, что будет продолжать реформы, которые реализуются с момента создания НПУ, но обратит внимание на решение проблем, которые больше всего беспокоят граждан Украины.

СМИ узнали подробности «операции» по извинению Зеленского перед Кадыровым. Владимир Зеленский, будучи главой студии «Квартал-95», в 2014 году попытался уладить конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым через Министерство внутренних дел Украины. Ппо данным СМИ, опасаясь за свою безопасность будущий президент обратился за помощью к Владимиру Евдокимову, который занимал тогда пост замминистра внутренних дел. Как сообщает источник в ведомстве, подчиненный Евдокимова Виталий Стрижак организовал встречу Зеленского с имевшим связи в криминальных кругах Юрием Ериняком («Молдованом»). Тот якобы поговорил с заместителем главы МВД Чечни, которого называл «Апти», а после вышел и на руководителя ведомства, с которым в итоге беседовал шоумен.

Одиозный «слуга народа» обозвал своих «хозяев» инфантильными «дол@#%бами». Народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский посоветовал родителям учеников школы со своего округа самостоятельно привести в порядок территорию школы, скинувшись по 100 гривен каждый. «Провел незабываемые 4 часа, общаясь с гражданами в качестве их депутата по 25 округу... Так вот, по поводу школ. Школа, 1000 учеников. На территории школы 20 (двадцать!!!!!) открытых люков. Цена одного люка — 500 гривен. Спрашиваю — а что, родители не могут скинутся по 100 гривен и купить эти люки?» — удивился нардеп, обозвав в дальнейшем своих избирателей инфантильными «дол@оебами».

В Донецке с самого утра гремят взрывы. В Куйбышевском районе Донецка взрываются склады боеприпасов. Об этом сообщил журналист Денис Казанский. «В Донецке взрываются склады боеприпасов боевиков «ДНР», — написал он, приложив в качестве доказательства соответствующее видео, на котором можно видеть из окна местного жителя как в отдалении что-то горит и взрывается.

Упав с большой высоты, в Днепре погиб рабочий. Утром среды, 25 сентября, в Днепре произошла трагедия. На местном заводе строительных материалов погиб рабочий. Он упал с высоты в пятнадцать метров. От полученных травм 59-летний мужчина скончался на месте.

Из-за бывшей жены Князева теперь может достаться и таможенникам. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против сотрудников таможник, которые якобы пропустили автомобиль с бывшей женой бывшего главы Национальной полиции Сергея Князева с крупной суммой наличных денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. В частности, как сообщается, следователи Львовского территориального управления бюро под процессуальным руководством ГПУ начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками одного из таможенных постов Львовской таможни, что способствовало вывозу незадекларированных наличных средств в сумме 650 тыс. евро через государственную границу Украины.

Синоптики рассказали о погоде на выходные: в Украине потеплеет, но пойдут дожди. В ближайшие выходные, 28-29 сентября, в Украине пройдут дожди, но потеплеет. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики обещают ливни по всей территории страны кроме юго-восточных областей и Крыма. Днем воздух прогреется до плюс 17-23, а ночью будет 9-12 тепла. В Киеве на выходные ожидаются дожди.

Украина получила безвиз с еще одной страной. Теперь из Украины можно летать в Колумбию без визы. Об этом сообщил министр иностранных дел нашей страны Вадим Пристайко. Накануне, 24 сентября, он подписал соглашение о безвизовом режиме с Колумбией во время встречи с министром иностранных дел этой южноамериканской страны, которая состоялась в Нью-Йорке на полях саммита Генеральной Ассамблеи ООН.

Нижняя палата Конгресса США дала старт процедуре импичмента президента. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. В ответ Белый дом объявил о работе над организацией выступления в Конгрессе сотрудника разведки, подавшему жалобу на разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В своем официальном заявлении Пелоси напомнила, что нескольких месяцев длилось расследование в комитетах и разбирательства в судах, чтобы Палата представителей смогла собрать все факты и рассмотреть вопрос о возможности использования своих полномочий в части утверждения импичмента.

Мировые индексы обвалились на фоне известия о начале импичмента Трампа. Фондовые индексы США резко обвалились после известия о начале процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Так индекс S&P 500 во вторник, 24 сентября, упал на 0,84%, опустившись до 2966,61 пункта, что стало стало максимальным дневным падением за месяц. Индекс Nasdaq тоже показал худший результат за месяц, снизившись на 1,46%, до 7993,63 пункта, индекс Dow Jones снизился на 0,53%, до 26 807,77 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Шестнадцатилетняя шведская эко-активистка и Трамп потроллили друг друга в «Твиттере». Шестнадцатилетняя шведская эко-активистка Грета Тунберг умудрилась потроллить самого Дональда Трампа. «Обмен любезностями» с президентом США произошел в «Твиттере». Яростная речь девочки в ООН зацепила американского лидера, после чего он написал: «Кажется, она очень счастливая молодая девушка, которая с нетерпением ждет светлого и прекрасного будущего. Так приятно видеть».

Новый футбольный еврокубок стартует уже в следующем году. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил о создании третьего континентального клубного турнира. Лига конференций впервые будет проведена в сезоне 2021/2022 гг. Турнир призван дать возможность участвовать в еврокубках большему числу команд.

Корейские врачи... перепутали женщин во время аборта. Дикий медицинский случай произошел в Южной Корее. В одной из больниц Сеула врачи перепутали женщин во время аборта. По данным местных СМИ, произошло это из-за путаницы с медицинскими картами пациенток. В итоге, на аборт увезли женщину на шестой недели беременности, которая не собиралась избавляться от ребенка, и проходила тут плановый осмотр. Девушка даже не поняла, что случилось: ей вкололи снотворное и вырезали плод.

Тэги: Министерство внутренних дел Украины, СМИ, Донецк, мир, Днепр, переговоры, Рамзан Кадыров, политика, криминал, Дональд Трамп, импичмент, прогноз погоды, Антон Геращенко, Национальная полиция Украины, Владимир Зеленский, Слуга народа, Максим Бужанский

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