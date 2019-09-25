Стало известно, о чем на самом деле говорил Трамп с Зеленским вскоре после его избрания президентом

Администрация президента США опубликовала, как утверждается, полную стенограмму телефонного разговора между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся летом этого года. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий документ появился на официальном сайте Белого дома.

Отметим, что в опубликованном тексте действительно упоминается бывший Государственный секретарь США Джо Байден в качестве человека, который в 2016 году лоббировал увольнение Генерального прокурора Украины (имя Виктора Шокина при этом не упоминалось). Указывается также, что более подробную информацию об этом Зеленскому могли бы предоставить адвокат Трампа Рудольф Джулиани и Генпрокурор США Уильям Барр.

В ответ Зеленский заявил, что он в курсе сложившейся ситуации и учитывая, что партия «Слуга народа» получила абсолютное большинство в парламенте, пообещал, что «следующий Генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидат, который будет утвержден парламентом и начнет работу в сентябре».

Однако тема финансовой помощи Украине в этом контексте не обсуждается.

Помимо этого стороны также обсудили недостаточную помощь Украине со стороны европейских страны, в частности, Германии и Франции. В частности, Зеленский согласился «на 1000%», что США делают для Украины гораздо больше, чем Германия и ее канцлер. «Я общался с Ангелой Меркель, я встречался с ней. Я также встречался и беседовал с Макроном и я сказал им, что они делают недостаточно в том, что касается санкций. Они не делают для Украины то, что должны, — заявил Зеленский. — Выходит, что несмотря на то, что по логике, Европейский Союз должен быть нашим крупнейшим партнером, но технически Соединенные Штаты являются гораздо более крупным партнером, чем Евросоюз, и я очень благодарен вам за это, потому что Соединенные Штаты делают очень много для Украины».

«Мы готовы наращивать сотрудничество, в частности, мы почти готовы закупить больше „Джавелинов“ для нужд нашей обороны», — сказал Зеленский президент Украины, поблагодарив Трампа за санкционную политику в отношении РФ.

Отметим, что комментируя публикацию Дональд Трамп на своей странице в Twitter задался вопросом, извинятся ли теперь представители Демократической партии? «А стоило бы, прекрасный разговор застал их врасплох», — написал Трамп.

Как сообщала «Фраза», 21 сентября 2019 года американские СМИ сообщили о разговоре, который состоялся 25 июля между президентами Украины и США. Как утверждается, в ходе беседы Трамп якобы потребовал от Зеленского провести расследование против компании Burisma, одним из руководителей которой является сын главного конкурента Трампа на выборах ‒ Джо Байдена.

23 сентября 2019 года председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, комментируя требования американского руководства расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, заявил, что президенту США может грозить импичмент, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского.

24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента США.

25 сентября Трамп поручил опубликовать стенограмму разговора. При этом он подчеркнул, что Государственный секретарь США Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию этой стенограммы.

В свою очередь, Госсекретарь США Майк Помпео выступил против опубликования стенограммы разговора Трампа и Зеленского. «Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств», — считает чиновник.