Мировые индексы обвалились на фоне известия о начале импичмента Трампа

Фондовые индексы США резко обвалились после известия о начале процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Как выяснили журналисты «Фразы», так индекс S&P 500 во вторник, 24 сентября, упал на 0,84%, опустившись до 2966,61 пункта, что стало стало максимальным дневным падением за месяц.

Как сообщает Lenta.ru, индекс Nasdaq тоже показал худший результат за месяц, снизившись на 1,46%, до 7993,63 пункта, индекс Dow Jones снизился на 0,53%, до 26 807,77 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Азиатские рынки в ходе торгов в среду, 25 сентября, также демонстрируют падение. Nikkei 225 к середине торгов опустился на 0,41%, до 22 007,50 пункта, китайский Shanghai Composite — на 0,64%, до 2966,1 пункта, гонконгский Hang Seng — на 1,15%, до 25 978 пунктов.

Несмотря на то, что обвалы начались на фоне объявления о начале процедуры импичмента президента США, аналитики склонны считать, что в настоящей момент более насущной угрозой рынкам остается затянувшаяся на полтора года торговая война, так как вероятность отстранения Трампа слишком мала.

Как сообщала «Фраза», 21 сентября 2019 года американские СМИ сообщили о разговоре, который состоялся 25 июля между президентами Украины и США. Как утверждается, в ходе беседы Трамп якобы потребовал от Зеленского провести расследование против компании Burisma, одним из руководителей которой является сын главного конкурента Трампа на выборах ‒ Джо Байдена.

23 сентября 2019 года председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, комментируя требования американского руководства расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, заявил, что президенту США может грозить импичмент, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского.

24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента США.