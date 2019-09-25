Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Одиозный «слуга народа» обозвал своих «хозяев» инфантильными «дол@#%бами»

Одиозный «слуга народа» обозвал своих «хозяев» инфантильными «дол@#%бами»

Народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский посоветовал родителям учеников школы со своего округа самостоятельно привести в порядок территорию школы, скинувшись по 100 гривен каждый. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Провел незабываемые 4 часа, общаясь с гражданами в качестве их депутата по 25 округу... Так вот, по поводу школ. Школа, 1000 учеников. На территории школы 20 (двадцать!!!!!) открытых люков. Цена одного люка — 500 гривен. Спрашиваю — а что, родители не могут скинутся по 100 гривен и купить эти люки?» — удивился нардеп, обозвав в дальнейшем своих избирателей инфантильными «дол@оебами».

Пост Бужанского возмутил многих читателей, которые попытались напомнить новоиспеченному «слуге», кто должен отвечать за обустройство школ, и что родители и без того исправно платят ежемесячные взносы в так называемые фонды класса, школы, а также за охрану, уборку, ремонт и многое другое.

В ответ нардеп написал новый пост, где извинился за то, что «перегнул с эпитетами», но еще раз назвал своих избирателей «инфантилами», так как на самом деле заниматься проблемами люков должен не он, а городской депутат.

Между тем, как заявили в Министерстве образования Украины, что за материально-техническое обеспечение и содержание школ отвечают их основатели, а за вымогательство средств у родителей предусмотрена административная и уголовная ответственность. По словам руководителя экспертной группы по вопросам государственно-общественного образования Директората дошкольного и школьного образования МОН Владимира Божинского, все вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением и развитием школ — это зона ответственности его основателя. «В случае коммунальной школы — это либо городской, либо районный совет. Реже — областной совет, — рассказал он в комментарии „Украинской правде“. — Здесь — или мэр, или районный председатель соответствующего совета. Или председатель исполнительного комитета или местной государственной администрации».

«Поэтому можно обращаться или к местным депутатам, или в местную государственную администрацию с тем, чтобы пересмотрели бюджеты соответствующих учреждений и провели работу по корректировке этих бюджетов на основании бюджетного запроса со стороны директора школы», — добавил чиновник.

Говоря же о том, имеет ли право директор заставлять родителей сдавать деньги на обеспечение школы, он однозначно заявил, что нет. «Он мог обратиться к родителям с соответствующей просьбой о добровольной благотворительной помощи, и уже тот, кто хотел бы, мог бы помочь. Но я понимаю, что добровольность может быть с привкусом принуждения, и взносы могут быть по факту — принудительными», — объяснил Божинский.

По его словам, если у родителей требуют деньги, то за это предусмотрена уголовная ответственность, и в таком случае следует обращаться в полицию.

В случае же, если из-за отказа родителей задавать какие-то средства, в школе начинают травить ребенка — то это буллинг. В таком случае надо обратиться в учреждение образования, которое должно составить комиссию, прийти к определенным выводам, и за это может наступать административная соответствие в виде штрафа.

Как сообщала «Фраза», в августе 2019 года народный депутат Максим Бужанский обозвал журналистку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупой овцой».

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, политика, образование, новости Украины, Слуга народа, Максим Бужанский

Комментарии

Статьи

25.09.19 09:21

Советский КЗоТ и власть «Плохишей»

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
23.09.19 08:41

«Динамо» прорвало!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

49 трупов за два дня: как у Зеленского будут бороться со смертями на дорогах
25.09.19 13:37

49 трупов за два дня: как у Зеленского будут бороться со смертями на дорогах

Автор: Артур Гор, «Апостроф»

Выбор редакции
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
fraza.ua

Главная новость дня

Стало известно, о чем на самом деле говорил Трамп с Зеленским вскоре после его избрания президентом

Стало известно, о чем на самом деле говорил Трамп с Зеленским вскоре после его избрания президентом
25.09.19 17:43
78
Последние новости
25.09.19 17:43

Стало известно, о чем на самом деле говорил Трамп с Зеленским вскоре после его избрания президентом
25.09.19 16:51

Молодая британка может ослепнуть из-за «неспособности» есть овощи и фрукты
25.09.19 16:44

«НИБУЛОН» построил крупнейшее судно и ставит рекорды по речным перевозкам
25.09.19 16:43

Мировые индексы обвалились на фоне известия о начале импичмента Трампа
25.09.19 16:20

Одиозный «слуга народа» обозвал своих «хозяев» инфантильными «дол@#%бами»
25.09.19 15:44

Управделами УПЦ видит вызов для Православного мира в возможном объединении ПЦУ с УГКЦ
25.09.19 15:32

В центре Варшавы самоубийца выпрыгнул с 18 этажа прямиком на украинца
Фото и Видео
Управделами УПЦ видит вызов для Православного мира в возможном объединении ПЦУ с УГКЦ
Управделами УПЦ видит вызов для Православного мира в возможном объединении ПЦУ с УГКЦ
Управделами УПЦ видит вызов для Православного мира в возможном объединении ПЦУ с УГКЦ
Управделами УПЦ видит вызов для Православного мира в возможном объединении ПЦУ с УГКЦ
Умер автор песен легендарной рок-группы Grateful Dead
Умер автор песен легендарной рок-группы Grateful Dead
Упав с большой высоты, в Днепре погиб рабочий
Упав с большой высоты, в Днепре погиб рабочий
Шестнадцатилетняя шведская эко-активистка и Трамп потроллили друг друга в «Твиттере»
Шестнадцатилетняя шведская эко-активистка и Трамп потроллили друг друга в «Твиттере»
Украина получила безвиз с еще одной страной
Украина получила безвиз с еще одной страной
В Донецке с самого утра гремят взрывы
В Донецке с самого утра гремят взрывы
В Женеве на сессии ООН священник УПЦ был назван правозащитником с правом на международную защиту
В Женеве на сессии ООН священник УПЦ был назван правозащитником с правом на международную защиту
Самую любимую гитару легендарного Би Би Кинга продали за фантастические деньги
Самую любимую гитару легендарного Би Би Кинга продали за фантастические деньги
В аннексированном Россией Крыму по Керченскому мосту прогнали «тестовый» поезд
В аннексированном Россией Крыму по Керченскому мосту прогнали «тестовый» поезд
Шведская школьница взорвала интернет своим яростным обращением к бонзам ООН
Шведская школьница взорвала интернет своим яростным обращением к бонзам ООН
fraza.ua
Новости блогосферы
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США
23.09.19 12:56

Не надо менять закон об украинизации, надо сразу переходить к программе Армия-Мова-Вера
23.09.19 12:42

Парубия пора сажать в тюрьму
22.09.19 19:04

По закону о рынке земли есть серьезные проблемы

Опрос

Кому Вы доверяете больше всего?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.