Одиозный «слуга народа» обозвал своих «хозяев» инфантильными «дол@#%бами»

Народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский посоветовал родителям учеников школы со своего округа самостоятельно привести в порядок территорию школы, скинувшись по 100 гривен каждый. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Провел незабываемые 4 часа, общаясь с гражданами в качестве их депутата по 25 округу... Так вот, по поводу школ. Школа, 1000 учеников. На территории школы 20 (двадцать!!!!!) открытых люков. Цена одного люка — 500 гривен. Спрашиваю — а что, родители не могут скинутся по 100 гривен и купить эти люки?» — удивился нардеп, обозвав в дальнейшем своих избирателей инфантильными «дол@оебами».

Пост Бужанского возмутил многих читателей, которые попытались напомнить новоиспеченному «слуге», кто должен отвечать за обустройство школ, и что родители и без того исправно платят ежемесячные взносы в так называемые фонды класса, школы, а также за охрану, уборку, ремонт и многое другое.

В ответ нардеп написал новый пост, где извинился за то, что «перегнул с эпитетами», но еще раз назвал своих избирателей «инфантилами», так как на самом деле заниматься проблемами люков должен не он, а городской депутат.

Между тем, как заявили в Министерстве образования Украины, что за материально-техническое обеспечение и содержание школ отвечают их основатели, а за вымогательство средств у родителей предусмотрена административная и уголовная ответственность. По словам руководителя экспертной группы по вопросам государственно-общественного образования Директората дошкольного и школьного образования МОН Владимира Божинского, все вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением и развитием школ — это зона ответственности его основателя. «В случае коммунальной школы — это либо городской, либо районный совет. Реже — областной совет, — рассказал он в комментарии „Украинской правде“. — Здесь — или мэр, или районный председатель соответствующего совета. Или председатель исполнительного комитета или местной государственной администрации».

«Поэтому можно обращаться или к местным депутатам, или в местную государственную администрацию с тем, чтобы пересмотрели бюджеты соответствующих учреждений и провели работу по корректировке этих бюджетов на основании бюджетного запроса со стороны директора школы», — добавил чиновник.

Говоря же о том, имеет ли право директор заставлять родителей сдавать деньги на обеспечение школы, он однозначно заявил, что нет. «Он мог обратиться к родителям с соответствующей просьбой о добровольной благотворительной помощи, и уже тот, кто хотел бы, мог бы помочь. Но я понимаю, что добровольность может быть с привкусом принуждения, и взносы могут быть по факту — принудительными», — объяснил Божинский.

По его словам, если у родителей требуют деньги, то за это предусмотрена уголовная ответственность, и в таком случае следует обращаться в полицию.

В случае же, если из-за отказа родителей задавать какие-то средства, в школе начинают травить ребенка — то это буллинг. В таком случае надо обратиться в учреждение образования, которое должно составить комиссию, прийти к определенным выводам, и за это может наступать административная соответствие в виде штрафа.

Как сообщала «Фраза», в августе 2019 года народный депутат Максим Бужанский обозвал журналистку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупой овцой».