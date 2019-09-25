В центре Варшавы самоубийца выпрыгнул с 18 этажа прямиком на украинца

В Варшаве мужчина, выпрыгнувший из окна многоэтажного дома, упал на гражданина Украины, который в это время находился у здания. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, украинца госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает «Европейская правда», в воскресенье, 22 сентября, в самом центре польской столицы 26-летний мужчина выпрыгнул с 18 этажа и упал прямо на 18-летнего украинца, сидевшего на скамейке под домом. В результате инцидента он погиб на месте, а гражданина Украины госпитализировали без сознания, с тяжелыми травмами головы.

На данный момент врачи борются за его жизнь.

Официально о мотивах поступка прыгнувшего неизвестно, однако, по данным СМИ, речь идет о самоубийстве. Якобы погибший снял комнату на одну ночь. В ней полиция обнаружила лишь открытое окно.

Отметим, что перед инцидентом вместе с пострадавшим украинцем на скамейке сидела еще один человек, но буквально за несколько секунд до происшествия он ушел.

Как сообщали СМИ, 24 сентября 2019 года омбудсмены Украины и Польши Людмила Денисова и Адам Боднар подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере защиты прав граждан обеих стран. При этом Денисова указала на участившиеся случаи нападения поляков на украинских граждан, число которых за последние четыре года увеличилось с 30 до 190.

Как сообщала «Фраза», 9 января 2012 года польский военный прокурор попытался покончить с собой в перерыве пресс-конференции, на которой речь шла о скандале вокруг расследования смоленской авиакатастрофы 2010 года, когда погибли польский Президент Лех Качиньский и еще 95 человек.