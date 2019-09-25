Корейские врачи… перепутали женщин во время аборта

Дикий медицинский случай произошел в Южной Корее. Как выяснили журналисты «Фразы», в одной из больниц Сеула врачи перепутали женщин во время аборта.

По данным местных СМИ, произошло это из-за путаницы с медицинскими картами пациенток.

В итоге, на аборт увезли женщину на шестой недели беременности, которая не собиралась избавляться от ребенка, и проходила тут плановый осмотр. Девушка даже не поняла, что случилось: ей вкололи снотворное и вырезали плод.

О страшной ошибке она узнала лишь на следующий день, когда дома у нее началось кровотечение.

Сейчас произошедшим в больнице занимается полиция.

Стоит отметить, что в конце 2020 года в Южной Корее вступит в силу запрет на аборты. Сегодня местные женщины могут прервать беременность в случае изнасилования, инцеста, а также при угрозе жизни матери или наследственных заболеваниях.

Как писала «Фраза», корейские исследователи заявили об опасной «мутации» поваренной соли.

Ранее в Корее вспыхнула баня с десятками клиентов внутри.