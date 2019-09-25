Новый футбольный еврокубок стартует уже в следующем году

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил о создании третьего континентального клубного турнира. Как выяснили журналисты «Фразы», Лига конференций впервые будет проведена в сезоне 2021/2022 гг.

Как сообщает «Новое время», турнир призван дать возможность участвовать в еврокубках большему числу команд.

Лига конференций будет проходить по идентичной схеме, что и ныне существующие Лига чемпионов и Лига Европы. На групповом этапе будут выступать 32 команды, разделенные на восемь групп. Турниром также предусматривается проведение 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала и финала.

При этом перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф, в котором встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги конфедераций и третьи места в группах Лиги Европы, победители которых пройдут дальше.

В свою очередь, победитель нового турнира получит прямую путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Как сообщала «Фраза», 2 декабря 2018 года в Дублине состоялось заседание исполкома УЕФА, на котором было принято принципиальное решение о проведении нового турнира для команд, которые не смогли пробиться ни в основную сетку Лиги чемпионов, ни в основную сетку Лиги Европы.