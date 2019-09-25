Молодая британка может ослепнуть из-за «неспособности» есть овощи и фрукты

Необычный страшный медицинский случай произошел в Великобритании. Как выяснили журналисты «Фразы», 25-летняя жительница Норвича Джейд Янгмен может ослепнуть из-за «непереносимости» овощей и фруктов.

Как пишут местные СМИ, девушка с трех лет «страдает расстройством избирательного питания». Она не ест овощи и фрукты, а ее рацион составляют «пицца, макароны, чипсы и куриные наггетсы».

В детстве ей обещали, что такая «аномалия» пройдет, но врачи ошиблись.

Теперь британка может лишиться зрения, которое начало стремительно ухудшаться.

Девушка говорит, что «от вида овощей и фруктов ее тошнит». Она признается: «Я понимаю, что ничего не случится, если я начну их есть, но не могу заставить себя сделать это».

Не помогли ей даже психологи.

Как писала «Фраза», столетняя британка раскрыла очень странный секрет своего долголетия.