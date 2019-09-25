Из-за бывшей жены Князева теперь может достаться и таможенникам

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против сотрудников таможник, которые якобы пропустили автомобиль с бывшей женой бывшего главы Национальной полиции Сергея Князева с крупной суммой наличных денег. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГБР.

В частности, как сообщается, следователи Львовского территориального управления бюро под процессуальным руководством ГПУ начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками одного из таможенных постов Львовской таможни, что способствовало вывозу незадекларированных наличных средств в сумме 650 тыс. евро через государственную границу Украины.

При этом в ГБР сослались на информацию, распространенную в СМИ, согласно которой польские правоохранители задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии на таможенной границе Гребенне — Рава-Русская с большой суммой незадекларированных денег. При том, что перед этим упомянутые лица беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска.

Следователи подтвердили, что среди задержанных оказалась и бывшая жена одного из руководителей Национальной полиции Украины.

В случае доказательства вины таможенникам грозит наказание в виде лишения свободы на до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех.

Как сообщала «Фраза», 23 сентября 2019 года народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил о том, что на украинско-польской границе на переходе «Гребенне ‒ Рава-Русская» задержали бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева Викторию. Польские таможенники якобы нашли в ее вещах 650 тысяч незадекларированных евро. Эту информацию подтвердили также бывший таможенник и блогер Павел Верещагин и активист Иван Спринский.

Впоследствии сам Князев эту информацию частично подтвердил, заявив, что деньги перевозила не бывшая жена, а ее начальник — директор строительной фирмы «Атлант» Вадим Каган. При этом все было задекларировано и на просьбу польских пограничников он предъявил все необходимые документы.

24 сентября Сергей Князев подал министру внутренних дел заявление об отставке.

В тот же день в окружной прокуратуре польского Замостья заявили о задержании троих граждан Украины и одного гражданина Хорватии «в связи с подозрением в совершении преступления по отмыванию грязных денег». При этом они отказались назвать имена задержанных, ссылаясь на тайну следствия.