На Буковине румынские приходы «перетягивают» в ПЦУ

На Буковине назревает международный скандал — румынские приходы"перетягивают" в Православную Церковь Украины. Румынская диаспора в Украине жалуется на давление и готова звонить во все колокола, чтобы не допустить подмены и переходов общин, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

Как сообщают «Вести», Румынский викариат (церковно-административная единица) ПЦУ был создан еще 27 июля, накануне крестного хода. Планировалось, что он будет иметь право самоуправления, а подчиняться напрямую предстоятелю ПЦУ Епифанию: «Входить в викариат могут на добровольных основах религиозные организации (общины и монастыри)... Им гарантируются права на соблюдение по своему выбору румынской православной богослужебной, языковой и календарной традиции».

Однако на деле до сих пор викариат, нацеленный на 127 румыноязычных приходов УПЦ на Буковине.

«По сути своей викариат виртуален, в нем нет ни единого румынского священника, ни каких-либо приходов», — рассказал священник Димитрие Попеску, который служит в небольшой молдавско-румынской парафии в честь Петра Могилы в Киево-Печерской лавре.

Пристальное внимание к румыноязычным общинам в ПЦУ начали проявлять сразу после ее создания. Архиепископы ПЦУ из Черновцов Онуфрий и Герман специально собирали пресс-конференцию, чтобы сообщить, что румыноязычным общинам УПЦ, которые перейдут в ПЦУ, гарантировано сохранение языка службы, а местный чиновник Сергей Бухаров, отвечавший в ОГА за религиозный вопрос, утверждал, что в УПЦ КП «чересчур мало работали с румыноязычными приходами».

О старте плотной «работы» со священниками «Вестям» рассказал источник в Румынской Православной Церкви.

«Их пытаются втянуть в свою структуру. Со стороны ПЦУ оказывают сильное давление на священников и мирян, чтобы наполнить викариатство, и это может привести к созданию соперничающих румыноязычных структур в Украине», — рассказал собеседник.

По его словам, румыноязычная диаспора намерена обращаться в Бухарест и к Румынской Православной Церкви за поддержкой, а также заявить о своей причастности к УПЦ.

Изначально создание отдельного викариата ПЦУ имело своей целью подыгрывание Румынскому патриархату, который в феврале 2019-го призывал Фанар прояснить статус «священников и иерархов бывшей УПЦ КП», а украинские власти — «уважать этническую и языковую самобытность граждан». Митрополит Епифаний, поясняя идею викариата, говорил, что Румынский патриархат приостановил признание автокефалии ПЦУ из-за внутренних споров (с Филаретом). Однако теперь очевидно, что Бухарест отвечать взаимностью не намерен. Более того, опасается действий в отношении своей диаспоры в Украине.

«Это и не диаспора вовсе, а полноценные члены украинского общества — именно их вовлеченность в процессы сейчас смущает ПЦУ. Румынские и украинские села на Буковине перемешаны, и соседи-румыны очень часто приходят помогать своим единоверцам из общин УПЦ, где происходят рейдерские захваты храмов, — рассказали в пресс-службе Черновицкой епархии УПЦ. — Последний пример — конфликт в селе Михальча в Старожинецком районе: румыны пришли на помощь общине УПЦ».

Конфликт подогрел местный священник от ПЦУ Виталий Данелюк, высказавшийся о «разжигании межнациональной розни».

«Ситуация общая для региона: когда в селе Товтры была похожая ситуация (полиция срезала замки с храма), со стороны захватчиков звучали фразы вроде „румыны, уезжайте в Румынию“. Как быть с такой позицией, неясно: Епифаний и Зоря (епископ ПЦУ. — Авт.) демонстрируют намерения создать румынский викариат, а на местах происходят примеры „обратной любви“», — отметили в Черновицкой епархии УПЦ.

«Румыноязычным верующим комфортно в УПЦ, именно в церкви они находили отдушину, когда закрывались румынские школы, когда продвигалась позиция говорить только по-украински. Там искали спокойствие души», — подтверждает Дмитрие Попеску.

Со стороны румынских СМИ также звучат тревожные посылы.

«Хотя это (викариат. — Авт.) кажется инструментом единства для румын в Украине, если его не отвергнуть с самого начала, он приведет к глубокому расколу среди румын, — отмечает в авторском материале для сайта activenews.ro Иосиф Михайлеану. — Румынская община знает, что в украинском государстве существует политика насильственной ассимиляции меньшинств, кульминацией которой стал закон об образовании 2018 года и закон о государственном языке 2019 года... Ни один румынский священник не пошел к раскольникам (в ПЦУ. — Авт.), хотя последние объявили, что позволят им служить на румынском. Как им можно верить после десятилетий, за которые они говорили обратное?».

Ранее «Фраза» сообщала, что новый губернатор Ровенской области заверил, что не допустит захватов храмов и незаконных перерегистраций церковных общин.