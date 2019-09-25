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Трамп поручил опубликовать полную стенограмму разговора с Зеленским. Говорит, что тот не против

Трамп поручил опубликовать полную стенограмму разговора с Зеленским. Говорит, что тот не против

Президент США Дональд Трамп поручил обнародовать стенограмму своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я сейчас нахожусь в Организации Объединенных Наций, представляю нашу страну, но поручил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским», — написал Трамп во вторник, 24 сентября, подчеркнув, что благодаря этому все смогут увидеть, что это был «вполне адекватный звонок».

«Никакого давления, и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никакого quid pro quo», — продолжил глава государства, добавив, что это всего лишь продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен и народов.

При этом он подчеркнул, что Государственный секретарь США Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию этой стенограммы. «Они также не понимают в чем дело. Тотальноя охота на ведьм со стороны демократов», — заключил Трамп.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о содержании телефонного разговора с Трампом заявил, что это конфиденциальная информация. Как сообщает CNN, в ответ на просьбу прокомментировать в ходе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке соответствующую информацию он ответил, что его разговоры с президентом США носят характер «личный и конфиденциальный».

Когда его спросили, согласен ли он с тем, чтобы стенограмма этой беседы была обнародована, глава Украинского государства ответил лишь «Посмотрим».

Он также не ответил на вопрос о том, была ли связь между выделением средств по программе военной помощи Украине и расследованием против Байдена и его сына Хантера.

Как сообщала «Фраза», ранее Госсекретарь США Майк Помпео выступил против опубликования стенограммы разговора Трампа и Зеленского. «Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств», — считает чиновник.

Напомним, 21 сентября 2019 года американские СМИ сообщили о разговоре, который состоялся 25 июля между президентами Украины и США. Как утверждается, в ходе беседы Трамп якобы потребовал от Зеленского провести расследование против компании Burisma, одним из руководителей которой является сын главного конкурента Трампа на выборах ‒ Джо Байдена.

23 сентября 2019 года председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, комментируя требования американского руководства расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, заявил, что президенту США может грозить импичмент, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского.

24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента США.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, разговор, Владимир Зеленский

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