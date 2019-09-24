В польской прокуратуре объяснили, за что задержали бывшую жену Князева

В окружной прокуратуре Замостья рассказали, по какой причине на украинско-польской границе были задержаны граждане Украины, среди которых оказалась экс-жена главы Нацполиции Сергея Князева. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Польское Радио», ссылаясь на пресс-секретаря ведомства Артура Шикулу.

По его словам, троих граждан Украины и одного гражданина Хорватии задержали «в связи с подозрением в совершении преступления по отмыванию грязных денег».

В то же время, он отказался называть имена задержанных, ссылаясь на тайну следствия.

Как сообщала «Фраза», 23 сентября 2019 года народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил о том, что на украинско-польской границе на переходе «Хребенне ‒ Рава-Русская» задержали бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева Викторию. Польские таможенники якобы нашли в ее вещах 650 тысяч незадекларированных евро. Эту информацию подтвердили также бывший таможенник и блогер Павел Верещагин и активист Иван Спринский.

Сам Сергей Князев эту информацию частично подтвердил, заявив, что деньги перевозила не бывшая жена, а ее начальник ‒ директор строительной фирмы «Атлант» Вадим Каган. При этом все было задекларировано и на просьбу польских пограничников он предъявил все необходимые документы.

Позднее Князев заявил об уходе в отставку с должности главы Национальной полиции Украины.