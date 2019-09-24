В Киеве семеро детей попали в больницу, попробовав на вкус ядовитое вещество

Во вторник, 24 сентября, в киевской школе № 36 произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там отравились школьники, которые решили попробовать на вкус ядовитое вещество ‒ медный купорос.

Как передает пресс-служба столичного управления Госпродпотребслужбы, отраву, которую стали пробовать школьники, в учебное заведение из дома принес один из учеников.

В результате семерых школьников доставили в «ОХМАТДЕТ». К счастью, угрозы их жизни и здоровью нет.

Как известно, медный купорос (сульфат меди) применяется в сельском хозяйстве как антисептик, фунгицид и медно-серное удобрение. Обладает умеренной токсичностью и относится к классу опасности 4 (малоопасное вещество).

При проглатывании смертельная доза медного купороса составляет от 45 до 125 граммов для взрослого человека, в зависимости от массы, состояния здоровья, иммунитета к избытку меди и от других факторов.

Как писала «Фраза», в детском саду Львова отравились сразу пять малышей.

Ранее в одной из школ Днепра произошло массовое отравление детей.