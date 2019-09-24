Трам заблокировал денежную помощь Украине. Ждет от Зеленского компромата на Байдена?

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заблокировал выделение 400 млн долларов, предназначенных на военные нужды Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в своем Twitter сообщило агентство CBS News.

Свои действия глава Белого дома объяснил тем, что ему хотелось бы, «чтобы и другие страны вложили деньги» в Украину.

Вместе с тем, как передает «ЕП», изданию The Washington Post стало известно, что свою просьбу о «замораживании» военной помощи Украине, адресованную руководителю административно-бюджетного управления Мику Малвейни, Трамп направил за неделю до звонка Владимиру Зеленскому.

Как известно, именно во время этого телефонного разговора, который состоялся 25 июля, президент США потребовал от Зеленского провести расследование против компании Burisma, одним из руководителей которой является сын главного конкурента Трампа на выборах ‒ Джо Байдена.

Как писала «Фраза», у Зеленского объявили дату его встречи с Трампом.

Ранее Зеленскому объяснили, как нужно разговаривать с Трампом.