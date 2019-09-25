В России опровергли пикантный слух, связанный с женой Михаила Круга

В России опровергли слух, который утверждал, что жена покойного шансонье Михаила Круга Ирина знала его убийц. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили местные следователи.

В Тверской управе заявили, что распускаемые в социальных сетях слухи не подтверждены. Женщине приписывали едва ли не амурные отношения с киллерами, а местные журналисты писали о ее встречах с ними в ресторанах.

Светлана Круг не знала членов банды «Тверские волки» Александра Агеева и Дмитрия Веселова, которые 30 июня 2002 года ворвались в их дом с целью ограбления и случайно убили ее мужа.

Как писала «Фраза», один из бандитов подробно описал убийство шансонье Михаила Круга.