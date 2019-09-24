После странного скандала с бывшей женой Князев таки подал в отставку

Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил об отставке. Как выяснили журналисты «Фразы», по его словам, он передал соответствующее заявление Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову сегодня, 24 сентября.

«Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею», — заявил он на брифинге по этому случаю, перечислив достижения в реформировании полиции, в частности, снижение уровня преступности и рост доверия к правоохранителям.

Как сообщает «Украинская правда», после объявления об отставке, Князев поднялся и вышел. При этом отвечать на вопросы журналистов о причинах своего решения он не стал, отметив лишь, что «все сказал».

Как сообщала «Фраза», 23 сентября 2019 года народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил о том, что на украинско-польской границе на переходе «Хребенне ‒ Рава-Русская» задержали бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева Викторию. Польские таможенники якобы нашли в ее вещах 650 тысяч незадекларированных евро. Эту информацию подтвердили также бывший таможенник и блогер Павел Верещагин и активист Иван Спринский.

Впоследствии сам Князев эту информацию частично подтвердил, заявив, что деньги перевозила не бывшая жена, а ее начальник — директор строительной фирмы «Атлант» Вадим Каган. При этом все было задекларировано и на просьбу польских пограничников он предъявил все необходимые документы.