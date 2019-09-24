Пророссийские боты поддерживали на выборах Зеленского и «Слугу народа», – результаты мониторинга

Почти треть сообщений в социальных сетях во время президентской избирательной кампании в Украины приходились на ботов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила на своей странице в Facebook эксперт по коммуникациям Алла Чеботникова со ссылкой на результаты мониторинга Transatlantic Commission on Election Integrity.

В частности, по ее данным, ботами распространялось более 27% контента, из них 30% — непосредственно из России.

Чеботкина отметила, что такой уровень активности ботов является самым высоким за весь период существования мониторингового проекта с 2013 года. «Эксперты вспоминают геополитические интересы соседей, объясняя такую высокую активность технических аккаунтов в Украине. Впрочем, почему это стало возможным — здесь есть еще широкий простор для анализа», — заключила она по итогам семинара «Иностранное вмешательство в информационное пространство до и после выборов в Украине: кто, каким образом и как это предотвратить», который проходил с 23 по 24 сентября в здании Киевской городской государственной администрации.

При этом она приложила фото инфографик, из которых следует, что пророссийские боты были наиболее активны в течение практически всего предвыборного периода и в большей мере склонялись к поддержке Владимира Зеленского. А непосредственно за две недели до парламентских выборов активизировались в его поддержку и партии «Слуга народа», переплюнув по активности аккаунты, пропагандирующие интересы России.

При этом отмечается, что боты в поддержку Зеленского и «Слуги народа» всегда были активнее ботов, выступающих в пользу Петра Порошенко и «Европейской солидарности».

Эксперты также указали на исключительно высокий процент технических аккаунтов в соцсетях, принимающих активное участие в информпространстве. Для сравнения они привели Польшу, где перед выборами в Европейский парламент их комментарии составили 18% от всех комментариев в соцсетях.

Отметим, что отдельно в ходе семинара была выделена роль журналиста и блогера Анатолия Шария, который, по мнению аналитиков, «выстраивал мост между людьми и ботами».