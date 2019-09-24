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Запорожский митрополит рассказал, почему УПЦ не интересуют предложения Фанара

Запорожский митрополит рассказал, почему УПЦ не интересуют предложения Фанара

Верующие Украинской Православной Церкви во время испытаний не заинтересовались предложением Константинополя и остались верными УПЦ. Об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии УПЦ.

«Последние пять лет стали для многих из нас временем испытаний. Временем, когда мы смогли проверить свою веру. За эти годы мы научились тверже отстаивать свои идеалы и смелее свидетельствовать о Христе. Кто-то же, напротив, стал роптать, кто-то откровенно испугался. [...]

Мы не испугались, каждый из нас может рассказать, что он чувствовал в это время. Сколько было искушений, как хотелось сказать: а, может быть, все это правда? Мол, посмотрите, и Константинополь на их стороне, сам Патриарх с ними лобзается и дает им грамоту. Сколько было сомнений? Но не поддался истинно верующий человек на эти уловки дьявольские, — устоял», — отметил митрополит.

Владыка Лука отметил, что верующие выстояли в испытаниях «прежде всего благодаря нашему Предстоятелю, Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, который твердо, безропотно, с молитвой и со смирением нес свой крест и говорил миру правду. Благодаря нашим архиереям, нашим собратьям, которые не испугались угроз, не поддались на подкупы. Мы выстояли, потому что все мы — и паства, и священники, и архиереи были вместе, были и остаемся едины. А когда мы едины — мы непобедимы».

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий рассказал, какую молитву принимает Бог.

Тэги: Запорожье, общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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