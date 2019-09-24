Главные новости за 24 сентября 2019 года

Синоптики рассказали, когда на Киев обрушится дождь. В ближайшие дни в Киеве должно быть прохладно, но сухо. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Кровавое ДТП в Днепре: грузовик рванул на красный свет и протаранил маршрутку. Утром в Днепре произошло кровавое ДТП. По словам очевидцев, на перекрестке улицы Генерала Пушкина и Запорожского шоссе КрАЗ совершил поворот на красный свет и врезался в маршрутку № 146 Б.

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В России «похоронили» Путина и Медведева. В российском Санкт-Петербурге местные активисты «похоронили» лидеров страны. Сделали это члены группы «Агитроссия».

Трагедия в Алжире: восемь малышей погибли во время пожара в роддоме. В алжирской провинции Эль-Уэд произошла страшная трагедия. В местном роддоме произошел пожар.

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