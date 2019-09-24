Митрополит Антоний – о том, почему преподобный Силуан Афонский считал врагов подарками свыше

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний рассказал о том, почему святой считал врагов подарками свыше. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, день памяти святого отмечается сегодня, 24 сентября.

Комментарий владыки Антония опубликован на портале «Православная жизнь».

«Главное свидетельство жизни святого заключалось в утверждении, что невозможно познание Бога, Его тайн тому, в ком нет любви к врагам. Он считал любовь к врагам главным условием приближения к Богу, а самих врагов — подарком свыше, для того чтобы мы могли благодаря им внутренне преобразиться и переродиться: „Кто не любит врагов, в том нет благодати Божией; Если будем любить врагов, то в душе не будет места для гордости“», — рассказал митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что поучения афонского святого базировались на любви.

«Всей своей жизнью преподобный Силуан проповедовал, что Бог есть беспредельная любовь, которая познается только Духом Святым. Слова святого просты, кротки и ласковы, но при этом захватывают своей убедительностью», — отметил он.

Также управделами УПЦ рассказал, какой совет давал известный афонский святой тем, кто хотел обрести мир в душе.

«Среди поучительных строк святого старца есть особые послания-завещания ищущим истину, желающим спастись, обрести молитвенный настрой. Прислушаемся к его словам о духовной жизни: «Знай порядок духовной жизни: дары даются простой, смиренной послушливой душе. Кто послушлив и во всем воздержен: в пище, в слове, в движениях, тому Сам Господь дает молитву, и она легко совершается в сердце.

Что надо делать, чтобы иметь мир в душе и теле? Для этого надо всех любить, как самого себя, и каждый час быть готовым к смерти», — процитировал митрополит Антоний слова святого.

*Православные 24 сентября отмечают день памяти подвижника Святой Горы преподобного Силуана Афонского, который 46 лет подвизался на Афоне.

Преподобный Силуан Афонский отошел ко Господу 24 сентября 1938 года и был канонизирован 26 ноября 1987 года. Он один из величайших святых XX века.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий рассказал, какую молитву принимает Бог.