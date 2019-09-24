Зеленский ветировал депутатский законопроект об импичменте и подписал свой

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето и вернул со своими предложениями закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится на официальном сайте парламента.

В опубликованном документе, в частности, указывается, что данный законопроект «фактически уполномочивает Верховную Раду Украины определять своим постановлением основания образования временных следственных комиссий в каждом конкретном случае, а затем допускает возможность образования таких комиссий по любым вопросам, кроме определенных частью четвертой статьи 4».

«Определение постановлением Верховной Рады Украины задач временной следственной комиссии и круга вопросов, подлежащих расследованию, при отсутствии четко установленных законом критериев определения общественного интереса, а значит и оснований ее создания, не соответствует Конституции Украины», — считает глава государства, подчеркнув, что не может также согласиться «с предлагаемым Законом подходом к нормализации в одном законодательном акте вопросов организации и порядка деятельности как временных следственных комиссий и временных специальных комиссий, так и специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины».

Он также обратил внимание на то, что «статус и порядок деятельности специальной временной следственной комиссии, которая создается Верховной Радой Украины в соответствии со статьей 111 Конституции Украины для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента, существенно отличается от статуса и порядка деятельности временных специальных и временных следственных комиссий, создаваемых парламентом в соответствии со статьей 89 Конституции Украины».

«Учитывая изложенное, возвращаю Закон Украины „О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины“ для повторного рассмотрения и предлагаю согласовать его положения с требованиями Конституции Украины», — заключил глава государства.

Отметим, что данный законопроект разрабатывался группой народных депутатов VIII созыва от "Батькивщины", "Самопомочи" и Радикальной партии Украина.

В то же время президент подписал закон № 1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)», принятый парламентом 10 сентября, который он сам и подавал.

Как сообщала «Фраза», 6 июня 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях», который предусматривает процедуру импичмента президента страны.

10 сентября 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект об импичменте, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским.

О том, почему возможность импичмента президента по закону Владимира Зеленского будет непросто осуществить, читайте в статье «Фразы» «Полная импичня».