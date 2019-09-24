Филарет заявил, что отказ от выдвижения его кандидатуры на избрание Главы ПЦУ был неканоническим

Глава Украинской Православной Церкви Киевского патриарха Филарет (Денисенко) заявил, что отказ от выдвижения его кандидатуры на избрание Главы Православной Церкви Украины был неканоническим. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в обращении Филарета, в котором он прокомментировал события, происходившие на Объединительном соборе в декабре 2018 года в Софии Киевской.

Обращение опубликовано на официальном сайте УПЦ КП.

«Абсолютно неканоническим условием был отказ патриарха Филарета от выдвижения своей кандидатуры на избрание Предстоятелем Объединенной Поместной Украинской Православной Церкви (ПЦУ, — ред.). Несмотря на то, что Патриарх Филарет имел гораздо большее доверие в украинском обществе среди православных церковных лидеров, — он согласился на снятие своей кандидатуры. Это требование было не только несправедливым, но и неканоническим», — говорится в обращении.

Также в документе объясняется, почему Филарет сам отказался выдвигать свою кандидатуру.

«Патриарх согласился на это ради получения Томоса об автокефалии. Пошел на самопожертвование», — заявил Филарет.

Как сообщалось, в декабре прошлого года в Киеве состоялся Объединительный Собор, на котором была создана новая Церковь, главой которой стал митрополит Епифаний (Думенко).

Ранее «Фраза» сообщала, что Епифаний заявил, что без помощи украинской власти ПЦУ бы не возникла.