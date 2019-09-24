В США скончался продюсер «Симпсонов»

В американском Студио-Сити скончался продюсер легендарных мультсериалов «Симпсоны» и «Рик и Морти» Джоэл Майкл Мендел. Как выяснили журналисты «Фразы», ему было всего 54 года.

О смерти Джоэла Майкла Мендела сообщила его супруга Джуэл Бестроп.

Известно, что он «умер по естественным причинам».

Смерть произошла в минувшее воскресенье в их доме.

Стоит отметить, что Джоэл Майкл Мендел получил за свои мультфильмы четыре премии «Эмии» в 1995, 1997, 1998 и 2018 годах.

Как писала «Фраза», умер актер из легендарного молодежного сериала.