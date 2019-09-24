В США от вейпа умер еще один человек

От вейпов в США продолжают умирать люди. Как выяснили журналисты «Фразы», стало известно уже о девятой жертве электронных сигарет.

Как передают местные СМИ, от курения вейпа умер пятидесятилетний мужчина, который жил в штате Канзас. Информацию подтвердила губернатор Лора Келли.

В Центр профилактики и контроля заболеваний ранее уже официально заявили о вспышке легочных и респираторных заболеваний из-за электронных сигарет. Всего заболели более полутысячи людей по всей стране.

Причиной таких заболеваний считается масло с витамином Е в жидкостях для курения.

Как писала «Фраза», в США запретили «вкусные» вейпы.