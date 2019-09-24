Епифаний заявил, что без помощи украинской власти ПЦУ бы не возникла

Глава Православной Церкви Украины Епифаний (Думенко) заявил, что «без помощи власти ПЦУ бы не возникла», однако она «не привыкла пользоваться поддержкой украинского государства». Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом, он привел два взаимоисключающих тезиса относительно взаимоотношений власти и ПЦУ.

Об этом Епифаний сказал в интервью zn.ua.

Говоря о роли украинских властей в получении Томоса, глава ПЦУ отметил: «Если бы не было участия и помощи украинской власти, то, возможно, никакого объединения не состоялось бы вообще. Потому что мы были разными, нам было трудно сесть за стол переговоров, но государство выступило посредником, который сумел нас объединить».

В то же время, в другом месте того же интервью он сказал: «Наша Церковь не привыкла пользоваться поддержкой украинского государства. Да, на определенном этапе государство поспособствовало нашему объединению, не более того».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Синоде Элладской Церкви назвали служителей ПЦУ нерукоположенными и запрещенными.