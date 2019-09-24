Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Епифаний заявил, что без помощи украинской власти ПЦУ бы не возникла

Епифаний заявил, что без помощи украинской власти ПЦУ бы не возникла

Глава Православной Церкви Украины Епифаний (Думенко) заявил, что «без помощи власти ПЦУ бы не возникла», однако она «не привыкла пользоваться поддержкой украинского государства». Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом, он привел два взаимоисключающих тезиса относительно взаимоотношений власти и ПЦУ.

Об этом Епифаний сказал в интервью zn.ua.

Говоря о роли украинских властей в получении Томоса, глава ПЦУ отметил: «Если бы не было участия и помощи украинской власти, то, возможно, никакого объединения не состоялось бы вообще. Потому что мы были разными, нам было трудно сесть за стол переговоров, но государство выступило посредником, который сумел нас объединить».

В то же время, в другом месте того же интервью он сказал: «Наша Церковь не привыкла пользоваться поддержкой украинского государства. Да, на определенном этапе государство поспособствовало нашему объединению, не более того».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Синоде Элладской Церкви назвали служителей ПЦУ нерукоположенными и запрещенными.

Тэги: общество, православие, новости православия, новости Украины, ПЦУ, Епифаний

Комментарии

Статьи

24.09.19 09:27

Заметки Крымонавта, или Почему я позавидовал крымчанам. Часть 4

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
23.09.19 08:41

«Динамо» прорвало!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь
23.09.19 12:58

Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь

Автор: Виктор Авдеенко, «Апостроф»

Выбор редакции
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Встреча Зе и Донни: первые реакции пользователей Интернета
Встреча Зе и Донни: первые реакции пользователей Интернета
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
fraza.ua

Главная новость дня

Янукович «намылился» вернуться в Украину

Янукович «намылился» вернуться в Украину
24.09.19 08:44
953
Последние новости
24.09.19 12:36

В Украине сняли первый в мире ролик с главным героем из... мусора
24.09.19 12:30

Филарет заявил, что отказ от выдвижения его кандидатуры на избрание Главы ПЦУ был неканоническим
24.09.19 12:07

Епифаний заявил, что без помощи украинской власти ПЦУ бы не возникла
24.09.19 12:05

Синоптики рассказали, когда на Киев обрушится дождь
24.09.19 11:48

Корь шагает по Украине: озвучены новые страшные цифры
24.09.19 11:30

Князев рассказал, что на самом деле произошло с его бывшей женой на польской границе. Поверили не все
24.09.19 11:00

В Днепре автомобиль на гигантской скорости влетел в столб: появилось видео момента аварии (18+)
Фото и Видео
В Украине сняли первый в мире ролик с главным героем из... мусора
В Украине сняли первый в мире ролик с главным героем из... мусора
В Украине сняли первый в мире ролик с главным героем из... мусора
В Украине сняли первый в мире ролик с главным героем из... мусора
В Днепре автомобиль на гигантской скорости влетел в столб: появилось видео момента аварии (18+)
В Днепре автомобиль на гигантской скорости влетел в столб: появилось видео момента аварии (18+)
Кошевой сделал неожиданное признание по поводу Зеленского
Кошевой сделал неожиданное признание по поводу Зеленского
Кличко рассказал, за какую сумму готов выйти на бой против незнакомца
Кличко рассказал, за какую сумму готов выйти на бой против незнакомца
В России «похоронили» Путина и Медведева
В России «похоронили» Путина и Медведева
Янукович «намылился» вернуться в Украину
Янукович «намылился» вернуться в Украину
Сын Коломойского дебютировал за украинский баскетбольный клуб, а сам олигарх сбрил бороду
Сын Коломойского дебютировал за украинский баскетбольный клуб, а сам олигарх сбрил бороду
Рванул на «красный». Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД
Рванул на «красный». Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД
Один из бандитов подробно описал убийство шансонье Михаила Круга
Один из бандитов подробно описал убийство шансонье Михаила Круга
В Британии, «кинув» шестьсот тысяч людей, обанкротилась старейшая турфирма мира
В Британии, «кинув» шестьсот тысяч людей, обанкротилась старейшая турфирма мира
fraza.ua
Новости блогосферы
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США
23.09.19 12:56

Не надо менять закон об украинизации, надо сразу переходить к программе Армия-Мова-Вера
23.09.19 12:42

Парубия пора сажать в тюрьму
22.09.19 19:04

По закону о рынке земли есть серьезные проблемы

Опрос

Кому Вы доверяете больше всего?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.