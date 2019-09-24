Князев рассказал, что на самом деле произошло с его бывшей женой на польской границе. Поверили не все

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев опроверг информацию о задержании на границе между Украиной и Польшей автомобиля с его супругой, которая якобы перевозила более полумиллионом евро. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки. Средства массовой информации мгновенно распространили „новость“ о перевозке ею едва ли не мешков с деньгами. Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью», — написал он.

По словам Князева, его экс-супруга действительно пересекала границу. При этом вместе с ней в автомобиле находился директор крупной строительной компании «Атлант», в которой она работает, Вадим Каган, а также украинский и европейский партнеры директора.

Он также подтвердил, что при них была большая сумма денег, которые Каган получил за продажу торгового помещения в центре Киева. В итоге польские пограничники решили запросить, помимо предъявленных, дополнительные документы по этим деньгам.

«Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан», — заключил Князев, подчеркнув, что никаких ценностей у его экс-жены не было изъято, а «при себе в дамской сумочке были личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей».

При этом в комментариях некоторые пользователи усомнились в правдивости представленной Князевым версии событий, указав на то, что подобные суммы денег запрещены к обналичиванию и вывозу из страны в виде наличных денег. Впрочем, нашлись и те, кто выступил в поддержку полицейского.

Как сообщала «Фраза», 23 сентября 2019 года народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил о том, что на украинско-польской границе на переходе «Хребенне ‒ Рава-Русская» задержали бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева Викторию. Польские таможенники якобы нашли в ее вещах 650 тысяч незадекларированных евро. Эту информацию подтвердили также бывший таможенник и блогер Павел Верещагин и активист Иван Спринский.