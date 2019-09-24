В ближайшие сутки более двух десятков объектов на Киевщине рискуют остаться без электричества. Полный список

Оператор систем распределения электроэнергии Киевской области компания «Киевоблэнерго» объявила о намерении отключить от питания абонентов, имеющих долги по оплате за электроэнергию. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе компании.

В частности, как сообщается, отключение будет проводиться по требованию поставщика в лице ООО «Киевская областная энергоснабжающая компания» в течение 23−25 сентября. Всего в этот период без электорэнергии планируется оставить 21 предприятие.

При этом в компании подчеркнули, что закон Украины «О рынке электрической энергии» накладывает на оператора системы распределения обязательства безотлагательно выполнять заявки энергоснабжающих компаний на обесточивание должников.

Чтобы избежать отключения, клиентам необходимо обратиться к поставщику и урегулировать вопрос задолженности. Поставщик может отозвать заявку на отключение, и в таком случае соответствующие абоненты не будут обесточены.

Пресс-служба также опубликовала полный перечень организацией, которые в ближайшие дни останутся без света.

Как сообщала «Фраза», в конце 2016 года «Киевводоканал» объявил об отключении от водоснабжения частного сектора в Соломенском районе Киева в связи с задолженностью потребителей по оплате коммунальных услуг.

В апреле 2017 года из-за задолженности потребителей Дарницкого, Соломенского и Деснянского районов Киева были арестованы счета «Киевэнерго». В результате чего в столице начали отключать дома от горячей воды.