«Держитесь там». В ЗЕ-бюджете не оказалось денег на повышение зарплат учителям

Министр образования и науки Анна Новосад рассказала, почему в проекте бюджета не заложено повышение зарплат учителям с 1 января 2020 года. Как выяснили журналисты «Фразы», новая власть пока не знает, как выполнить решение «популистов-попередников».

По словам Анны Новосад, для повышения зарплат педагогам на 20-70% необходимо найти 45 млрд гривен.

«Мы сейчас с Минфином, с премьером думаем, как найти эти средства и где», ‒ расказала она, отметив, что это «гигантские средства, которые надо откуда-то вытянуть, у кого их забрать».

«Если бы в постановлении сказали, из каких источников можно взять эти десятки миллиардов гривен, было бы легче. Надеюсь, эти средства найдут», ‒ резюмировала она.

Как известно, решение повысить зарплаты учителям на 20-70% приняло правительство Владимира Гройсмана аккурат перед самыми выборами.

Исполнение же этого постановления теперь легло на плечи нового Кабинета министров.

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