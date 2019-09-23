Бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева «повязали» за серьезное преступление

На украинско-польской границе на переходе «Хребенне ‒ Рава-Русская» задержали бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева Викторию. Как выяснили журналисты «Фразы», она пыталась провезти в ЕС крупную сумму наличных евро.

Как сообщил в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, польские таможенники в ее вещах 650 тысяч незадекларированных евро.

Об этом происшествии также сообщил и бывший таможенник и блогер Павел Верещагин на своей странице в Facebook.

«22 сентября польские таможенники... задержали жену высокопоставленного чиновника Нацполиции Украины, + еще двух граждан Украины и одного гражданина Хорватии. Они ехали из Украины в Польшу на автомобиле Мерседес г.р. КА0007ВХ. Причина задержания ‒ недекларирование 650 тыс. евро», ‒ написал Верещагин.

В свою очередь, львовский активист Иван Спринский, поделился с общественностью именами и фамилиями контрабандистов.

«О том кто вывозил 650 тыс. евро наличности из Украины. Из собственных источников стало известно, что это была жена Сергея Князева, вот перечень всех, кого задержали на польской стороне: Каган Вадим, Князева Виктория, Посметюк Андрей, Malic Bojan», ‒ написал он.

Польская сторона пока не комментировала резонансную информацию.

Как писала «Фраза», у заместителя главы Национальной полиции Украины угнали служебный автомобиль.

Ранее глава Нацполиции объяснил, зачем набирает патрульных... для Крыма.