Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева «повязали» за серьезное преступление

Бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева «повязали» за серьезное преступление

На украинско-польской границе на переходе «Хребенне ‒ Рава-Русская» задержали бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева Викторию. Как выяснили журналисты «Фразы», она пыталась провезти в ЕС крупную сумму наличных евро.

Как сообщил в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, польские таможенники в ее вещах 650 тысяч незадекларированных евро.

Об этом происшествии также сообщил и бывший таможенник и блогер Павел Верещагин на своей странице в Facebook.

«22 сентября польские таможенники... задержали жену высокопоставленного чиновника Нацполиции Украины, + еще двух граждан Украины и одного гражданина Хорватии. Они ехали из Украины в Польшу на автомобиле Мерседес г.р. КА0007ВХ. Причина задержания ‒ недекларирование 650 тыс. евро», ‒ написал Верещагин.

В свою очередь, львовский активист Иван Спринский, поделился с общественностью именами и фамилиями контрабандистов.

«О том кто вывозил 650 тыс. евро наличности из Украины. Из собственных источников стало известно, что это была жена Сергея Князева, вот перечень всех, кого задержали на польской стороне: Каган Вадим, Князева Виктория, Посметюк Андрей, Malic Bojan», ‒ написал он.

Польская сторона пока не комментировала резонансную информацию.

Как писала «Фраза», у заместителя главы Национальной полиции Украины угнали служебный автомобиль.

Ранее глава Нацполиции объяснил, зачем набирает патрульных... для Крыма.

Тэги: евро, общество, граница, Польша, контрабанда, жена, криминал, наличные, ЕС, Сергей Князев, новости Украины

Комментарии

Статьи

23.09.19 09:14

Зе-стукачество: диктатурка или пиар?

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
23.09.19 08:41

«Динамо» прорвало!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь
23.09.19 12:58

Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь

Автор: Виктор Авдеенко, «Апостроф»

Выбор редакции
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Встреча Зе и Донни: первые реакции пользователей Интернета
Встреча Зе и Донни: первые реакции пользователей Интернета
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
fraza.ua

Главная новость дня

Рванул на «красный». Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД

Рванул на «красный». Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД
23.09.19 19:30
860
Последние новости
23.09.19 21:29

«Держитесь там». В ЗЕ-бюджете не оказалось денег на повышение зарплат учителям
23.09.19 20:40

Бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева «повязали» за серьезное преступление
23.09.19 20:08

На Троещине прямо у отделения «Новой почты» похитили мужчину. Не обошлось без «пьяных» нюансов
23.09.19 19:30

Рванул на «красный». Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД
23.09.19 18:59

Главные новости за 23 сентября 2019 года
23.09.19 17:39

Новый губернатор Ровенской области заверил, что не допустит захватов храмов и незаконных перерегистраций церковных общин
23.09.19 17:08

Зеленский призвал украинцев «стучать» на коррупционеров в НАБУ. В бюро с этим не согласились
Фото и Видео
Рванул на «красный». Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД
Рванул на «красный». Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД
Рванул на «красный». Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД
Рванул на «красный». Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД
Один из бандитов подробно описал убийство шансонье Михаила Круга
Один из бандитов подробно описал убийство шансонье Михаила Круга
В Британии, «кинув» шестьсот тысяч людей, обанкротилась старейшая турфирма мира
В Британии, «кинув» шестьсот тысяч людей, обанкротилась старейшая турфирма мира
Бывшего херсонского депутата обвинили в избиении соратника Гандзюк
Бывшего херсонского депутата обвинили в избиении соратника Гандзюк
Писатель, придумавший Рэмбо, жестко раскритиковал последний фильм франшизы
Писатель, придумавший Рэмбо, жестко раскритиковал последний фильм франшизы
Под Киевом грузовичок протаранил пассажирский автобус и вылетел в овраг
Под Киевом грузовичок протаранил пассажирский автобус и вылетел в овраг
В Киеве большой огонь уничтожил склады матрасов и две машины
В Киеве большой огонь уничтожил склады матрасов и две машины
В Киеве полыхал гигантский пожар: появилось впечатляющее видео
В Киеве полыхал гигантский пожар: появилось впечатляющее видео
Земфира удивила поклонников, поздравив человека, который «руководил расстрелами на Майдане»
Земфира удивила поклонников, поздравив человека, который «руководил расстрелами на Майдане»
Тысячи швейцарцев вышли на простест против «принудительного облучения»
Тысячи швейцарцев вышли на простест против «принудительного облучения»
fraza.ua
Новости блогосферы
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США
23.09.19 12:56

Не надо менять закон об украинизации, надо сразу переходить к программе Армия-Мова-Вера
23.09.19 12:42

Парубия пора сажать в тюрьму
22.09.19 19:04

По закону о рынке земли есть серьезные проблемы

Опрос

Кому Вы доверяете больше всего?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.