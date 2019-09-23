На Троещине прямо у отделения «Новой почты» похитили мужчину. Не обошлось без «пьяных» нюансов

В понедельник, 23 сентября, на столичной Троещине произошло похищение человека. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле отделения «Новой почты» (ул. Закревского, 87) неизвестные злоумышленники запихнули человека в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Как передает «Информатор», по словам слегка нетрезвого заявителя, похищенного увезли в фургоне Mitsubishi (г/н АА 8986 ХХ).

Кроме того, заявитель добавил, что только недавно проснулся и, возможно, вся эта история ему просто приснилась... На эти мысли его навело то, что похищенный был его знакомый, с которым у них за несколько часов до этого произошел конфликт.

Тем не менее, правоохранители все-таки ввели в Киеве оперативный план «Перехват». А на заявителя составили админпротокол по статье 178 КУоАП («распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде»).

Как писала «Фраза», в Киеве банда кавказцев средь бела дня похитила мужчину.

Ранее сообщалось, что в Киеве мать «навела» банду похитителей на собственного сына.