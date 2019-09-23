Главные новости за 23 сентября 2019 года

Зеленский призвал украинцев «стучать» на коррупционеров в НАБУ. В бюро с этим не согласились. Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать обо всех фактах коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро. В видеообращении, опубликованном на официальной странице на Facebook глава государства подчеркнул, что действующая власть не сможет преодолеть коррупцию без активного участия всех граждан. «Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги. Это касается каждого — от олигарха до водителя такси. Мы не сможем преодолеть коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза или становиться соучастником распила государственных средств», — подчеркнул президент, призвав граждан звонить на горячую линию НАБУ 0 800 503 200 в случаях, «если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему».

У Зеленского придумали, как заставить сильных мира защищать государственность Украины. Команда президента Украины Владимира Зеленского рассматривает возможность подписания масштабного международного договора по типу Будапешсткого меморандума, который бы позволил закрепить гарантии суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак. «У нас есть идея — сейчас я говорю об этом впервые — которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки — Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность», — рассказал он, подчеркнув, что в качестве гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры крупных международных организаций.

Украинцы переживают день осеннего равноденствия: что нужно знать. В понедельник, 23 сентября, украинцы переживают день осеннего равноденствия. Как утверждается, сегодня день и ночь сравняются по длительности, и будут продолжаться ровно двенадцать часов. В 10-50 утра по киевскому времени Солнце перешло из северного полушария в южное, что ознаменовало начало астрономической осени.

Бывшего херсонского депутата обвинили в избиении соратника Гандзюк. Бывший депутат Херсонского областного совета Евгений Рищук подрался с депутатом Олешковского райсовета Романом Чухаловым на праздновании дня села. Об этом сообщил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев. «Есть факт, работаю на месте, поднимаю все службы, сопровождаю пострадавшего в больницу», — написал чиновник, приложив фотографии участников конфликта.

В самом центре Киева неизвестные карманники сняли с депутата часы по цене квартиры. Неизвестные злоумышленники украли у депутата Киевского городского совета от фракции «Солидарность» Георгия Ясинского часы марки Breguet. По данным СМИ, их стоимость достигает нескольких десятков тысяч долларов. Как сообщает источник в Министерстве внутренних дел, Ясинский обратился в полицию с заявлением о том, что 20 сентября на улице возле здания столичной мэрии на Крещатике карманники незаметно сняли у него с руки часы и затерялись в толпе.

Непредвиденная заминка в пути стоила жизни девяти пассажирам автобуса под Житомиром. Поздно вечером 22 сентября в Житомирской области произошла страшная авария с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области. В частности, как сообщается, около 22:30 на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Большой Молодькив Новоград-Волынского района 66-летний водитель автобуса «Житомир-Яремче» остановился, чтобы заменить колесо. Часть пассажиров вышли из салона и стояли на обочине дороги, когда 55-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом, двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и совершил ДТП.

Иностранец на Оболони ранил полицейского. В ночь на понедельник, 23 сентября, в Оболонском районе Киева неизвестные ранили патрульного полицейского. По предварительным данным, это произошло во время проверки документов. Как сообщают источники, происшествие случилось у ресторана Forrest Club по улице Минская после того как патруль полиции остановил группу иностранцев для проверки документов. Как утврждается, выстрелил в сторону правоохранителей, злоумышленник скрылся в районе лесного массива на ул. Вышгородской.

Следующей ночью в Киеве ударит мороз. В Киеве резко холодает. Свой прогноз погоды дали в Гидрометцентре. Уже в ночь на вторник, 24 сентября, по данным синоптиков, в Киеве и области ударит мороз: температура воздуха опустится до минус 1 градуса. При этом днем будет 11-13. В ближайшие дни ожидается облачная, но сухая погода.

Группа сирийцев попыталась попасть в Швейцарию под видом волейбольной команды из Украины. Группа сирийских мигрантов пыталась нелегально пересечь границу Греции под видом волейбольной команды из Украины. Мигрантов задержали в аэропорту Афин 22 сентября, после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они предъявили, были украдены или утеряны. Как сообщают местные СМИ, нарушители были одеты в одинаковую спортивную форму и имели при себе одинаковые спортивные сумки. Кроме того, у них было два волейбольных мяча.

Из-за Украины Трамп оказался на грани импичмента. Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, комментируя требования американского руководства расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. По словам представителя Демократической партии, если Трамп пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, то импичмент может стать «единственным средством» в сложившейся ситуации.

Мадуро призвал Трампа сесть за стол переговоров и «зарыть топор войны». Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в интервью российским СМИ. Проблему в отношениях США и Венесуэлы он назвал «наследством Барака Обамы». Николас Мадуро заявил: «Если бы когда-то Дональд Трамп решил исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы, я был бы готов начать процесс переговоров, чтобы попробовать создать отношения, основанные на уважении».

В Британии, «кинув» шестьсот тысяч людей, обанкротилась старейшая турфирма мира. В Великобритании обанкротилась старейшая турфирма мира Thomas Cook. Она была основана Томасом Куком в 1841 году в Лестершире. При этом после банкротства по всему миру «зависли» шестьсот тысяч ее клиентов. Четверть из них — британцы. Сейчас их «спасением» занято Управление гражданской авиации страны. Людей обещают вернуть домой до 6 октября.

Один из бандитов подробно описал убийство шансонье Михаила Круга. Один из бандитов, участвовавших в убийстве шансонье Михаила Круга, член банды «Тверские волки» Александр Агеев подробно рассказал о преступлении. Российскими правоохранителями был проведен следственный эксперимент в доме артиста, который находится в поселке Мамулино в Твери. Сейчас следствие настаивает на такой версии событий 30 июня 2002 года: Александр Агеев и Дмитрий Веселов ворвались в дом Михаила Круга с целью ограбления и случайно убили его.

Составлен список самых «опасных» паролей в интернете. Специалисты антивирусной компании Avira составили список самых опасных паролей в интернете, которые чаще всего атакуют хакреы. Пользователей призывают быть более «изобретательными» в выборе. Как говорится в блоге разработчиков, была создана специальная программа-приманка, которую атаковали хакеры. Она «имитировала сигналы устройств в интернете».