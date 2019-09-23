Зеленский призвал украинцев «стучать» на коррупционеров в НАБУ. В бюро с этим не согласились

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать обо всех фактах коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро. Как выяснили журналисты «Фразы», в видеообращении, опубликованном на официальной странице на Facebook глава государства подчеркнул, что действующая власть не сможет преодолеть коррупцию без активного участия всех граждан.

«Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги. Это касается каждого — от олигарха до водителя такси. Мы не сможем преодолеть коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза или становиться соучастником распила государственных средств», — подчеркнул президент, призвав граждан звонить на горячую линию НАБУ 0 800 503 200 в случаях, «если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему».

Он также попросил не писать в соцсетях, что «все пропало», «эти такие же как те», «Зеленский понаставил своих решал».

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе совета общественного контроля НАБУ, детективы бюро по закону расследуют не все коррупционные преступления, а лишь те, которые совершены высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и составляют угрозу национальной безопасности.

По мнению наблюдателей, заявление Зеленского может привести к загрузке горячей линии НАБУ звонками о нарушениях, которые не являются подследственными этому органу. Отмечается, что такие действия президента могут привести к дестабилизации работы НАБУ и вызвать шквал негатива населения, поскольку из-за незнания КПК граждане потребуют от НАБУ расследования дел, которые ему не подследственны.

«Призываем президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться к Национальной полиции, Государственному бюро расследований и Службе безопасности», — заявляют в совете общественного контроля, предложив руководству страны рассмотреть вопрос создания универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях.

Как сообщала «Фраза», летом 2019 года СМИ сообщили о том, что окружение Владимира Зеленского пытается изолировать главу государства от прям контактов с другими чиновниками.