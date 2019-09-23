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В Церкви призвали ответственнее относиться к венчанию

В Церкви призвали ответственнее относиться к венчанию

Люди, готовящиеся освятить свою семейную жизнь в таинстве брака, должны осознавать ответственность, которую оно на них налагает. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ митрополит Иларион (Алфеев) в программе «Церковь и мир».

Комментарий митрополита опубликован на сайте foma.ru.

«На священнике лежит ответственность за выяснение степени серьезности отношения людей к Церкви, но ответственность лежит также и на них самих, потому что когда к венчанию, крещению или к иному таинству относятся просто как к формальности, ритуалу, то здесь упускается самое главное: что через таинство люди приближаются к Богу, — сказал владыка Иларион.

Митрополит напомнил, что таинство брака требует определенной подготовки, и Церковь готовит людей к нему так же, как к таинству крещения.

В частности, по словам архипастыря, проводятся беседы, выясняется степень серьезности взаимоотношений между вступающими в брак и степень серьезности их отношения к Церкви.

«Если это не так, то венчание может превратиться просто в ритуал, смысл которого останется закрытым даже для самих венчающихся. Именно поэтому мы всегда настаиваем на необходимости катехизации, то есть предварительного собеседования и подготовки, которая позволит людям в полной мере осознать смысл таинства и ответственность, которую это Таинство на них возлагает», — констатировал митрополит.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ призвали Ксению Собчак к настоящему покаянию после ее поведения на свадьбе.

Тэги: общество, православие, брак, РПЦ, новости православия

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